BMW, nuova iX5 Hydrogen ai test finali in Svezia. Il Suv a celle a combustibile quasi pronto all’esordio

Bmw sta mettendo la nuova iX5 Hydrogen attraverso i suoi test finali su strada e nel suo centro di prova ad Arjeplog, nel nord della Svezia, ha detto la società in una dichiarazione. Dopo le prove a freddo estremo, il sistema di propulsione a celle a combustibile a idrogeno mostra la stessa usabilità quotidiana di un motore a combustione interna convenzionale, e la piena potenza di uscita del sistema appare rapidamente. Anche in queste condizioni di gelo, il sistema di propulsione offre ancora la sua gamma completa e il rifornimento dei serbatoi di idrogeno richiede solo tre o quattro minuti, anche in pieno inverno. Il sistema di guida della Bmw iX5 Hydrogen combina la tecnologia delle celle a combustibile con un motore elettrico che utilizza la tecnologia Bmw eDrive di quinta generazione.

L’idrogeno che usa come fonte di energia è immagazzinato in due serbatoi da 700 bar in plastica rinforzata con fibra di carbonio (Cfrp). La cella a combustibile converte l’idrogeno in energia elettrica, generando 170 CV. Il motore elettrico può anche aggiungere al mix l’energia immagazzinata in una batteria. Questa batteria viene caricata attraverso il recupero di energia o la cella a combustibile, aumentando la potenza a 374 CV. L’unica emissione della cella a combustibile è il vapore acqueo e il suo calore residuo è utilizzato in modo particolarmente efficace per riscaldare l’interno dell’auto. La casa di Monaco produrrà una piccola serie del modello nel corso dell’anno ed è anche impegnata a contribuire all’espansione della rete di stazioni di rifornimento di idrogeno.

Così, con l’attuazione del regolamento sull’infrastruttura dei combustibili alternativi (Afir), 700 stazioni di rifornimento di idrogeno a barre verrebbero stabilite a intervalli di un massimo di 150 chilometri lungo le principali vie di trasporto in tutti gli Stati membri europei. «Per essere in grado di offrire ai nostri clienti un sistema di propulsione a celle a combustibile come una soluzione di mobilità sostenibile attraente, è anche necessaria un’infrastruttura di idrogeno sufficientemente estesa», ha detto il capo dello sviluppo della Bmw, Frank Weber.