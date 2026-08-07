Bmw, parte la produzione della i3 a Monaco. Già incrementata per via dell'elevata domanda

È iniziata nello stabilimento Bmw di Monaco la produzione della nuova i3 che, per via dell'elevata domanda arrivata a seguito dell'apertura delle ordinazioni di metà giugno, ha richiesto un rapido incremento delle capacità produttive. Tutto questo si è verificato prima del lancio della vettura, come ha spiegato sul sito media della casa dell'elica Jochen Goller, membro del consiglio di amministrazione di Bmw AG e responsabile customer, brands. Un'auto che inaugura una nuova era per quello che è lo stabilimento principale del brand. Infatti, per adattare l'impianto alla produzione di questo modello è stata necessario un adeguamento che, in quattro anni, ha portato alla costruzione di una nuova carrozzeria e di una nuova area di assemblaggio con spazi logistici.

Con quest'auto, inoltre, i costi di produzione si stanno riducendo del 10% attraverso una stretta collaborazione con i reparti di sviluppo, con i fornitori, mediante moderne tecnologie produttive integrate nelle nuove strutture, processi produttivi ottimizzati ed automazione e digitalizzazione mirate, come ha sottolineato il responsabile dello stabilimento Peter Weber. Dopo la i3, altri modelli della Neue Klasse saranno prodotti a Monaco, con lo stabilimento che, a partire dal 2027, costruirà esclusivamente veicoli elettrici.

Un tassello evolutivo importante per un sito che è strettamente legato alla della Serie 3 sin dal 1975 e che, da allora, ne ha costruite oltre nove milioni di esemplari. Questo impianto, attualmente, ha raggiunto un volume produttivo di 1000 veicoli al giorno e, nonostante l'adeguamento richiesto per produrre la Neue Klasse, non ha interrotto le sue attività.