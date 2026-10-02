Bmw, per i modelli M Performance arriva il nuovo Black Package. Dedicato alla Serie 2 Coupé, Serie 4 Coupé e Serie 4 Cabrio

Si chiama Black Package il nuovo allestimento introdotto da Bmw e dedicato ai modelli M Performance della Serie 2 Coupé, Serie 4 Coupé e Serie 4 Cabrio. Il nuovo allestimento, disponibile dall'autunno 2026 e abbinabile esclusivamente al pacchetto M Sport Pro, interviene soprattutto sull'aspetto dell'abitacolo e su alcuni elementi esterni, con una caratterizzazione orientata alla sportività. Il Black Package comprende inserti interni in fibra di carbonio e un volante in pelle con finiture decorative in carbonio.

Sulla Bmw M240i xDrive Coupé sono inoltre previste modanature delle soglie porta nere, mentre sui modelli della Serie 4 il pacchetto comprende specifici badge posteriori e il logo Bmw M in nero sui pannelli laterali. Per la M440i xDrive Coupé e la M440d xDrive Coupé il Black Package include anche cerchi in lega leggera M da 19 pollici Double-spoke Style 995 M Jet Black, abbinati a pneumatici differenziati. La stessa combinazione ruote-pneumatici è prevista per le versioni Cabrio M440i xDrive e M440d xDrive.

Sono inoltre disponibili ulteriori cerchi M come optional. Il Black Package è riservato alle versioni M Performance dei tre modelli e richiede la presenza del pacchetto M Sport Pro, che comprende anche l'impianto frenante M Sport con pinze rosse. La nuova configurazione si inserisce nel più ampio aggiornamento della gamma Bmw previsto per l'autunno 2026, che comprende nuovi modelli, motorizzazioni e dotazioni.