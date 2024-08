Bmw, prove positive con umanoidi nella fabbrica di Spartanburg. Robot eviterebbe agli operai compiti scomodi e stancanti

Per la prima volta il Gruppo Bmw sta esplorando l'uso di robot umanoidi nella produzione di auto. Durante un test durato diverse settimane presso lo stabilimento Bmw a Spartanburg, negli Stati Uniti - che è l'ultimo robot della società californiana Figure - ha confermato tutta la sua potenzialità. Lo ha fatto inserendo con successo in dispositivi produttivi specifici parti di lamiera, a loro volta poi assemblate come parte del telaio. Il robot - che è stato particolarmente abile nel completare questa fase di produzione - potrebbe evitare ai dipendenti di dover svolgere compiti ergonomicamente scomodi e stancanti. Insieme a Figure, il BMW Group sta attualmente testando e valutando come i robot umanoidi possano essere utilizzati in sicurezza nella produzione automobilistica. «Gli sviluppi nel campo della robotica sono molto promettenti - afferma Milan Nedeljković, membro del board di Bmw AG con responsabilità per la produzione -

Con una prima fase di prova, stiamo ora determinando possibili applicazioni per i robot umanoidi nella produzione. Vogliamo accompagnare questa tecnologia dallo sviluppo all'industrializzazione». Il robot Figure 02 è l'umanoide più avanzato al mondo attualmente disponibile sul mercato. La combinazione di mobilità bipede e destrezza avanzata fa in modo che Figure 02 sia ideale per l'uso in aree con processi fisicamente impegnativi, pericolosi o ripetitivi, migliorando così l'ergonomia e la sicurezza. In questo ultimo sviluppo «presenta notevoli progressi tecnici - afferma Brett Adcock, fondatore e ceo di Figure. che gli consentono di eseguire un'ampia gamma di attività complesse in modo completamente autonomo». Figure 02 vanta una potenza di elaborazione tre volte superiore rispetto al suo predecessore, una migliore comunicazione vocale, telecamere, microfoni e sensori migliori, una batteria ad alte prestazioni e mani di quarta generazione su scala umana con 16 gradi di libertà per mano e forza equivalente a quella umana.