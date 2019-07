BMW: raduno da record a Peschiera del Garda. In passerella 115 auto e 60 moto provenienti da 17 Paesi

MANTOVA - Guidare Bmw per scoprire i tesori del Belpaese. Centinaia di equipaggi alla guida di auto e moto Bmw a Verona, Mantova e Peschiera del Garda per visitare i 3 siti Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco ed assistere ad una memorabile prima della stagione lirica dell’Arena.

Successo pieno per il grande raduno, organizzato da Bmw Auto Club Italia Club, a cui hanno partecipato equipaggi in rappresentanza di Club Bmw di tutto il continente. Il ricco programma è stato particolarmente gradito: visitati 3 Siti Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, a Verona, a Mantova e a Peschiera del Garda. E poi i ricchi programmi serali con il clou in occasione della prima dell’Arena con serata commemorativa del Maestro Franco Zeffirelli.

Giudicato uno dei Raduni BMW più entusiasmanti in oltre mezzo secolo di storia di Bmw Clubs Europa.

Realizzato per la prima volta nel bel paese a cura del Bmw Auto Club Italia, nel weekend 21-23 giugno centinaia di auto e moto Bmw si sono ritrovate a Verona, Mantova e Peschiera del Garda per partecipare al 52° meeting europeo dei possessori di auto e moto BMW provenienti da tutta Europa, condotte dai membri di Bmw Clubs Europa, l’associazione dei Club Bmw europei attiva da oltre mezzo secolo.

Ma anche la guida, naturalmente, ha avuto un ruolo straordinario. Il programma ha previsto la possibilità di effettuare vari tour guidati proposti agli ospiti internazionali: tour del Lago di Garda e Sirmione; tour di Valpantena, Valpolicella e Monte Baldo; tour della città di Mantova e delle strade di Nuvolari; tour guidato della Verona Storica; tour in barca delle fortificazioni di Peschiera del Garda.

Il programma delle giornate ha previsto svariate opportunità di apprezzare, alla guida di auto e moto Bmw di qualsiasi modello ed età, i siti più interessanti delle tre province interessate, comprese alcune eccellenze prodottive enogastronomiche dei territori coinvolti: Amarone DOCG, Lugana e Custoza DOC tra i vini del territorio, il riso nano vialone veronese IGP ed i formaggi della Lessinia.

I programmi sono culminati nelle indimenticabili serate veronesi: visita e cena al Museo Lapidario Maffeiano di Verona , che ha preceduto il concerto dell’Arena, e cena di gala al Palazzo della Gran Guardia , dove alla presenza di oltre 300 ospiti di svariate nazionalità sono state premiate le auto vincitrici del Concorso d’Eleganza tra auto e moto Bmw molto rare e pregiate. Premiate una rara Bmw 1502 del 1976 e la più anziana, una Bmw 326 del 1938.

L’organizzazione, a cura del Bmw Auto Club Italia, è stata supportata nel weekend dai Club affiliati Bmw Drivers Club Italia, Bmw E31 Club Italia, e Bmw Club Veneto.

I tour delle moto sono stati condotti dai membri del Bmw Moto Club Verona.

Al raduno e alle cerimonia di premiazione ha partecipato il rappresentante di Bnw AG Pavlo Dryahklov, responsabile per Bmw Clubs Europa, Africa, Asia and Middle East.