Bmw Speedtop, la bellezza della tradizione. A Villa d'Este 2025 spettacolare shooting brake in versione concept

Quale occasione migliore di un evento come il Concorso d'Eleganza Villa d'Este che celebra le eccellenze del passato per rivolgere lo sguardo verso il futuro dell'automobile, non intesa però come strumento di mobilità ma come appagante mix tra cultura ed emozioni. Per l'edizione 2025 del celebre evento sul Lago di Como, Bmw ha preparato una vettura-studio esclusivo - pensata per una produzione in serie limitata - che reinterpreta la formula di grande successo delle Bmw Touring.

La Concept Speedtop lo fa fondendo l'eleganza di una shooting brake con proporzioni uniche e condivide il suo linguaggio formale accattivante con la precedente Skytop che era stata grande protagonista al Concorso d'Eleganza 2024 e poi prodotta in 50 preziosi esemplari. Bmw ha confermato che Speedtop sarà offerta a collezionisti e intenditori in una serie rigorosamente limitata a 70 unità. "Una vera Bmw emana dinamismo ed eleganza anche quando è ferma - afferma Adrian van Hooydonk, capo del design del Gruppo Bmw - E questo è il caso anche della nostra nuova concept car.

La Concept Speedtop è caratterizzata innanzitutto dal suo profilo. È unico nel settore automobilistico. In questo modo, abbiamo creato un punto esclamativo per tutta la nostra gamma di veicoli, specialmente per i modelli Touring". La pronunciata forma a V della parte anteriore, con il frontale a 'naso di squalo', i gruppi ottici sottili e la griglia a doppio rene illuminata conferiscono alla Concept Speedtop una presenza inconfondibile. La continuazione di uno spigolo centrale Dal cofano parte un 'segno' centrale in rilievo che prosegue sul tetto e arriva fino allo spoiler posteriore, con il risultato di conferire all'auto un profilo ancora più dinamico pur essendo una Touring. Sul tetto cambia anche la gradazione di colore che passa da Floating Sunstone Maroon a Floating Sundown Silver, con l'effetto di accentuare la sua forma sfuggente. Le spalle ampie dell'auto mettono in evidenza le grandi ruote con cerchi in lega leggera a 14 razze (progettate specificamente per la Bmw Concept Speedtop.