BMW sperimenta il riciclo diretto delle batterie e prepara il nuovo Cell Recycling Competence Center

BMW si muove anche per il riciclo delle batterie e ha dato ufficialmente il via al progetto che porterà alla costituzione del nuovo Cell Recycling Competence Center (CRCC), con sede a Salching, nella bassa Baviera, insieme alla Encory Gmbh, società specializzata in economia circolare.

La grande novità del processo messo a punto da BMW ed Encory è che il recupero delle celle intere, delle parti e degli scarti, insieme al loro riutilizzo, avverranno direttamente sulla linea di produzione delle celle. Tale metodo di recupero diretto, oltre a semplificare le operazioni, permette di fare a meno dei processi chimici e termici finora necessari e che richiedono grandi quantità di energia, dunque comportano produzione di anidride carbonica.

Questo metodo, finora allo stadio pilota, definito riciclo diretto sarà introdotto gradualmente e reso pienamente operativo quando il volume annuale di materiale riciclato dalle celle sarà intorno ad una quantità definita “mid-double-digit” ovvero quanto sarà intorno alle 15 tonnellate. Andando avanti, i materiali recuperati saranno riutilizzati direttamente nella produzione di celle nuove presso il Cell Manufacturing Competence Center (CMCC) di Parsdorf.

Il nuovo CRCC di Salching sarà allestito in un fabbricato già esistente e vi opereranno 20 persone. La parte dedicata alla produzione e al deposito avrà una superficie di 2.100 mq mentre quella dedicata agli uffici e alla refezione sarà di 350 mq. La Encory provvederà alla sua realizzazione e all’operatività mentre BMW sarà la proprietaria intellettuale del processo di riciclo diretto. La Encoty inoltre sarà consulente per soluzioni di recupero, riciclo e ricondizionamento di parti.

Con il CRCC il gruppo BMW dà ulteriore impulso all’economia circolare all’interno dei propri processi secondo una visione olistica della sostenibilità la quale, oltre alla produzione di veicoli a zero emissioni, tiene conto della progettazione, dei processi di approvvigionamento e produzione e infine di recupero ed utilizzo. In questo modo i veicoli, da semplici consumatori, si trasformano in fonti di risorse permettendo di minimizzarne lo sfruttamento dall’ambiente.