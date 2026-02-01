BMW, tante novità nella gamma 2026: più autonomia per iX1 e iX2 e ottimizzazione del V8 di M5 e XM

Bmw annuncia aggiornamenti tecnologici e nuovi equipaggiamenti per la gamma in vista della primavera 2026, puntando su maggiore efficienza, autonomia e comfort. I modelli completamente elettrici Bmw iX1 e iX2 beneficeranno di una nuova elettronica di potenza con semiconduttori in carburo di silicio (SiC) che aumenta l'autonomia fino a 514 km per la iX1 e 512 km per la iX2, riducendo i consumi nel ciclo Wltp. Anche la Bmw iX3 sarà disponibile con l'optional AC Charging Professional fino a 22 kW e funzione Vehicle-to-Load per alimentare dispositivi esterni fino a 3,7 kW, oltre a nuove colorazioni esterne e interni, tra cui Eucalyptus Green metallic e Bmw Individual Frozen Space Silver metallic.

La Bmw Serie 1 e la Bmw Serie 2 Gran Coupé saranno dotate di serie del climatizzatore automatico bizona e potranno essere ordinate in nuove colorazioni come Tanzanite Blue metallic e Cape York Green metallic, con tetto opzionale nero. Inoltre, il kit di riparazione pneumatici Plus diventerà standard su alcuni modelli, mentre tutti i veicoli presenteranno il nuovo logo BMW sul cofano anteriore a partire da febbraio 2026. Anche la divisione Bmw M riceve aggiornamenti in anticipo sulla normativa Euro 7: la Bmw M5 e la Bmw XM Label adotteranno un motore V8 ottimizzato con ciclo di combustione Miller e un software elettrico aggiornato per mantenere le prestazioni di punta rispettando i nuovi limiti sulle emissioni.

La potenza complessiva resta invariata, con 727 CV per la M5 Berlina e 748 CV per la XM Label, garantendo dinamica e comfort tipici di Bmw M. Gli aggiornamenti entreranno in produzione a partire da marzo 2026 e confermano l'impegno del marchio tedesco a integrare innovazione elettrica, tecnologie avanzate e soluzioni di comfort, ampliando l'attrattiva dei modelli Bmw sia per i clienti privati sia per chi cerca veicoli ad alte prestazioni, efficienti e conformi alle normative ambientali.