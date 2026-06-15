Bmw, un gioiello elettrico nel tempio della velocità: M Concept Neue Klasse presentato alla 24 Ore Le Mans

Bmw ha presentato, in occasione della 24 Ore di Le Mans 2026, il prototipo denominato M Concept Neue Klasse, un'auto che prefigura il futuro elettrico della casa dell'elica anche in chiave prestazionale. Creata con un design in cui la forma segue la funzione, rappresenta il massimo della filosofia espressiva della Neue Klasse. Esteticamente, il suo temperamento è sottolineato dai passaruota allargati, dal frontale affilato, con il doppio rene ed fari che formano un corpo unico e le firme luminose di colore giallo, in omaggio alle vetture da competizione della casa bavarese. La cura aerodinamica si riscontra a livello degli specchi retrovisori, viene sottolineata dalla presa d'aria a V sul cofano, dallo splitter anteriore inserito in un paraurti in stile trimarano, ispirato alle imbarcazioni a vela, e dallo spoiler posteriore a «becco d'anatra».

Lo stile di questo concept, che prefigura una nuova berlina Bmw M e che utilizza elementi in fibra naturale anche per gli esterni, come si evince dalla finitura raffinata con branding M nella grafica del tetto, è reso ancora più accattivante dalla verniciatura metallizzata Monza Red e dai cerchi monodado in rosso e blu. L'abitacolo è essenziale, con il cockpit orientato verso il guidatore, quattro sedili a guscio ed il rivestimento dei sedili in Bathurst Blue e Berry Red che richiama i colori Bmw M in una finitura bicolore in pelle Merino. Non mancano le cinture rosse a cinque punti e, per la prima volta su una M, la pelle nabuk nera di alta qualità utilizzata sul volante e sui pannelli porta.

Per mettere in evidenza il carattere sportivo dell'auto sono presenti accenti rossi sul selettore del cambio, sui paddle del volante e nei display digitali. Il powertrain è composto da quattro motori elettrici combinati con il software Bmw M Dynamic Performance Control, che consente una gestione specifica dei sistemi di propulsione e frenata per ciascuna ruota, mentre la batteria ad alta tensione ha una capacità superiore a 100 kWh ed il suo alloggiamento è integrato strutturalmente sia con l'asse anteriore che con quello posteriore.