Bmw Vision Driving Experience, un prototipo per la tecnologia della Neue Klasse

Il nuovo Bmw Vision Driving Experience è un veicolo laboratorio, non destinato alla produzione in serie, sul quale vengono testate le tecnologie di gestione della trazione e della dinamica di guida, della Neue Klasse, ovvero della futura generazione di veicoli Bmw. Il prototipo in questione, che sarà presentato in anteprima in occasione del Salone di Shanghai 2025, è stato messo alla prova in un severo test di durata presso il Bmw Performance Driving Center di Spartanburg, negli Stati Uniti. Con la tecnologia Heart of Joy, ogni modello completamente elettrico della Neue Klasse unirà alla sua capacità di essere digitale e circolare, anche il caratteristico piacere di guida delle vetture della casa dell'elica. Infatti, questa unità di controllo, sviluppata internamente da Bmw, dedicata alla gestione della trazione, dei freni, della ricarica, del recupero energetico e dello sterzo, è capace di elaborare le informazioni ad una velocità dieci volte superiore rispetto ai sistemi precedenti.

Nell'innovativa architettura elettronica della Neue Klasse, l'Heart of Joy è uno dei quattro moduli di controllo centrali e, per la prima volta, integra il controllo della trazione e della dinamica di guida. Da questo punto di vista rende necessari meno interventi da parte del guidatore ed è possibile mantenere la traiettoria dell'auto con maggiore precisione e stabilità. L'integrazione tra trazione, frenata e recupero energetico, consente al 98% dei guidatori di non ricorrere ai freni convenzionali, tranne che in situazioni d'emergenza, visto che la potenza frenante generata dal recupero energetico è sufficiente per la guida quotidiana. In questo modo, si riscontra un aumento dell'efficienza che arriva fino al 25%.

In totale, sulle Bmw del futuro ci saranno quattro nuovi «super cervelli» che integrano in modo intelligente diversi sistemi che in precedenza operavano separatamente, mentre altri tre «super cervelli» si occuperanno di guida autonoma, infotainment e funzioni di base. Tutto questo non rientra in un piano industriale di lungo periodo, ma risulta decisamente attuale, visto che il primo modello elettrico di maggiori dimensioni della Neue Klasse entrerà in produzione, in serie, entro la fine dell'anno, nello stabilimento di Debrecen, in Ungheria.