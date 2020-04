Bmw X8 M, il supersuv da 625 cv sta arrivando. Casa di Monaco registra il nome per futuro crossover luxury

MONACO - Anche Bmw si appresterebbe a debuttare nel segmento dei crossover ad altissime prestazione o, come li chiamano in molti, dei supersuv, il più noto dei quali è il Lamborghini Urus. Potrebbe essere proprio il successo di quest'ultimo ad aver attirato anche la Casa di Monaco in una nicchia che si sta rivelando molto redditizia e che - per il momento - non vede altri protagonisti di spicco, almeno fino all'arrivo del tanto atteso suv Ferrari.

La conferma del programma della Bmw arriva dall'ufficio tedesco dei brevetti dove alla pratica 30202003935 è stato depositato ai primi di aprile il nome X8 M. Secondo la stampa specializzata si tratterebbe di una già annunciata variante lusso della X7, con carrozzeria crossover - o meglio suv coupé - che grazie al motore V8 4.4 biturbo della M8 Competition accreditato di 625 Cv, si avvicinerebbe ai 650 dell'Urus con prestazioni analoghe e l'indubbio fascino della perfezione tecnologica legata al sub-brand M.