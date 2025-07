Bo Turbo, il monopattino elettrico che viaggia a 160 km/h. Ha rapporto peso/potenza migliore della Bugatti Veyron. Costa 30mila euro

Assolutamente illegale per circolare su strada o in zone comunque aperte al traffico di veicoli o pedoni, l'e-scooter Turbo della britannica Bo (uno dei nomi più conosciuti nel mondo dei monopattini a motore high tech) vanta caratteristiche e costi che ne fanno un oggetto unico, paragonabile a quello che è una Bugatti nel mondo dell'automobile. Progettato per toccare i 160 km/h pilotandolo in piedi, come un qualsiasi banale e-scooter a noleggio, Turbo è estremo non solo nelle prestazioni - vantando un rapporto peso/potenza migliore di quello della Veyron e uno scatto che lascia indietro le Tesla - ma anche nel prezzo, visto che viene venduto a 30.000 euro. Costruito sulla stessa struttura dell'elegante monopattino 'cittadino' Model M, il Turbo - va precisato - nasce dal lavoro e della creatività di un team che include ingegneri con esperienza nelle monoposto Williams F1 e addirittura nella vettura per record di velocità Bloodhound LSR, progettata per superare i 1.230 km/h.

Dotato di un propulsore a doppio motore da 24 kW, di una batteria da 1,8 kWh, e di un controllo di trazione avanzato Turbo è già pronto - afferma l'azienda - per spingersi fino a 160 km/h ed entrare così nel libro dei Guinness World Record. Nei test preliminari, che si sono svolti sul circuito di Goodwood (l'autodromo e non l'omonima tenuta dove si svolge il Festival of Speed) affidato all'ex pilota di BMX Tre Whyte ha già viaggiato per molte volte attorno a 140 km/h.

Secondo il ceo di Bo Oscar Morgan «il Turbo fa parte della nostra missione aziendale, quella di elevare questi mezzi elettrici di mobilità futuristici al livello più alto di quelle che sono le prestazioni automobilistiche». Il prodotto britannico sottolinea comunque che accanto al Turbo, illegale per muoversi su strada, la gamma comprende il Bo M con velocità massima legale 35 km/h [o adattata alle normative locali) che utilizza un motore da 1,2 kW che eroga una coppia di 38 Nm