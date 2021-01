Bocciato all'esame per la patente per 157 volte: il record del giovane inglese che non si è arreso. Come ci è riuscito. Video

È un uomo ed è meglio precisarlo subito e, per la serie "volli, volli, fortissimamente volli", ha tentato l'esame di guida per 157 volte, ma è riuscito a passarlo solo alla 158esima, quando aveva ormai 42 anni e quando la viabilità del Regno sperava ormai di non doversi confrontare con il più imbranato guidatore di sempre.

E' il record che compare sulle statistiche della Dvsa, la Driver and Vehicle Standard Agency del Regno Unito che le ha rese pubbliche su richiesta della società Select Car Leasing. Il tema del fallimento dell'esame di guida non è tuttavia, almeno nei paesi di lingua anglosassone, qualcosa di cui ci si deve vergognare ma che anzi alimenta un continuo flusso di video autoprodotti in cui si raccontano le proprie disavventure un test fallito dopo l'altro. vedi il giovane Jack Edwards (nella foto) che, bontà sua, ha "cannato" l'esame solo 3 volte. Video di grande successo anche perché puntano almeno in parte a dare consigli per non finire nello stesso modo.

Nonostante i tanti tentativi, l'investimento è stato comunque contenuto: per riuscire a passare l'esame ha speso "solo" 4.000 euro.

Secondo i dati del Dvsa, tra il 2019 e il 2020 solo il 46% dei candidati conducenti sudditi di sua maestà è riuscito a passare il test pratico.

La medaglia d'argento è andata a una inglese, 34enne, che ha fatto per 117 volte il test di teoria. Ha tentato e ritentato lo stesso quiz, per 94 volte, un gallese di 32 anni.

Per ottenere la patente nel Regno Unito bisogna fare anche un test di percezione del pericolo, con 14 video da guardare e che prevedono una interazione diretta: infatti, bisogna cliccare sullo schermo non appena si individua una situazione pericolosa.