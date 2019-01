Bollo auto, ecco l'elenco dei modelli che pagheranno la metà

Volete sapere quali e quante sono le auto in Italia che hanno dai venti ai ventinove anni di età circolanti al 31 dicembre del 2017? Ciè tutte quelle auto che potenzialmente potrebbero usufruire del pagamento agevolato nella misura del 50% del bollo con le recenti modifiche introdotte dal Decreto semplificazione che con un semplice “certificato di rilevanza storica” hanno diritto a beneficiare del taglio. Per soddisfare questa curiosità basta leggere l'elenco sottostante che comprende le l'elenco delle prime 50 autovetture divise per marca e modello (e numero d'immatricolazioni) circolanti nel nostro Paese sono state immatricolate dal 1988 al 1997. Ovviamente ribadiamo che i dati sono relativi al 31 diecmbre 2017, ma crediamo che i numeri complessivi non siano molto distanti dagli attuali.

FIAT PUNTO 55 3P -185.803

FIAT UNO - 111.585

FIAT CINQUECENTO 900 -89.497

FIAT PANDA - 88.561

FIAT PUNTO 75 3P - 83.652

FIAT PANDA 900 - 77.874

FIAT TIPO - 54.710

FIAT PANDA 1.1 4X4 - 50.178

FIAT PANDA 750 - 47.296

VOLKSWAGEN GOLF - 40.420

LANCIA Y 1.2 - 38.963

FIAT UNO 1.0 5P - 36.556

AUTOBIANCHI Y10 1.1 FIRE - 35.362

AUTOBIANCHI Y10 - 34.466

RENAULT TWINGO 1.2 - 30.301

FORD FIESTA - 28.694

FIAT PANDA 1.0 - 26.257

FIAT PUNTO 70 TD - 3P 25.233

FIAT UNO 1.1 5P - 24.272

PEUGEOT 106 954 3P - 21.815

FORD FIESTA 1.3 3P - 21.584

FORD FIESTA 1.2 5P - 21.219

FIAT PANDA 1.0 4X4 - 20.857

FIAT CINQUECENTO 1.1 - 20.316

FIAT UNO 1.0 3P - 20.090

RENAULT CLIO - 19.886

OPEL CORSA 1.2 3P - 19.787

VOLKSWAGEN GOLF 1.6 5P - 19.633

PEUGEOT 205 - 19.119

FIAT TIPO 1.4 - 16.429

RENAULT CLIO 1.2 3P - 16.193

AUDI 80 - 16.140

FIAT PUNTO 60 3P - 15.806

ALFA ROMEO 33 - 15.550

FORD FIESTA 1.1 3P - 15.516

VOLKSWAGEN POLO 1050 3P - 15.478

VOLKSWAGEN POLO - 15.379

NISSAN MICRA 1.0 3P - 15.212

LANCIA THEMA - 14.874

FORD KA 1.3 - 14.709

FIAT CINQUECENTO 700 - 14.523

ALFA ROMEO 164 - 14.372

VOLKSWAGEN PASSAT - 13.976

FIAT TEMPRA - 13.947

FORD FIESTA 1.2 3P - 13.900

FORD ESCORT - 13.656

RENAULT R19 - 13.486

OPEL CORSA 1.2 5P - 13.203