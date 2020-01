Bollo auto, Aci: pagoPA utilizzabile per pagamento. Fasulla notizia di dismissione sistema dal 1 gennaio 2020

ROMA - Il pagamento del bollo auto continua a poter essere effettuato con pagoPA. A sottolinearlo è l'Aci, a seguito di quanto erroneamente riportato da alcuni mezzi di informazione. È una notizia priva di fondamento che "dal 1 gennaio 2020, con pagoPA non sia più possibile effettuare il pagamento del bollo auto presso le Delegazioni Aci e, in generale, presso gli Studi di Consulenza Automobilistica. Presso le Delegazioni Aci - prosegue la nota - è come sempre possibile pagare la tassa automobilistica, in totale sicurezza, in tutte le Regioni e nelle due Province Autonome di Trento e Bolzano. Il sistema dirotta, automaticamente, il pagamento su pagoPA, assolvendo all'obbligo di legge, con le consuete garanzie di affidabilità e assistenza garantite da Aci".