Bollo Auto, il sistema PagoPA attivo anche nelle agenzie Pratiche Automobilistiche dal 1° gennaio

ROMA - Agevolazioni confermate per gli automobilisti chiamati a rinnovare il pagamento della Tassa Automobilistica a partire dal prossimo 1° gennaio, si potrà continuare a pagare, come in passato, negli Studi di Consulenza o Agenzie di pratiche automobilistiche anche attraverso il nuovo sistema PagoPA.

La notizia, rilanciata da UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole Studi Consulenza Automobilistica), tende a fare chiarezza dopo che alcune fonti di informazione nei giorni scorsi hanno diffuso comunicazioni fuorvianti. Il sistema PagoPA, realizzato dall’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), è diventato velocemente il sistema unico per indirizzare i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione. Si tratta di un sistema standardizzato e sicuro, semplice per tutti i soggetti coinvolti e – appunto – utilizzabile anche presso le Agenzie di Pratiche Auto. Da Unasca fanno sapere che il nuovo sistema è stato introdotto già da gennaio 2019 per i pagamenti della Tassa Auto con moneta elettronica. Una modalità che prevede versamenti istantanei alla Pubblica Amministrazione, il che rappresenta una sicurezza assoluta tanto per il cittadino, quanto per la Regione o la Provincia Autonoma di riferimento.

“Nelle Agenzie associate all’UNASCA, diversamente da altri canali di pagamento sia fisici che virtuali, il cittadino insieme al pagamento tramite PagoPA può controllare la situazione pregressa, - fa sapere il Segretario Nazionale degli Studi di Consulenza Yvonne Guarnerio - sanando così eventuali problemi. Inoltre, può far aggiornare gli archivi regionali in caso di disallineamenti, ricevendo un’assistenza qualificata e professionale da parte di personale specificamente formato sulle Tasse di circolazione. D’altronde UNASCA, attiva dal 1967 e ad oggi operante su 3.400 punti in Italia, rappresenta la principale associazione di categoria delle Autoscuole, delle Scuole Nautiche e degli Studi di Consulenza Automobilistica, anche noti come Agenzie Pratiche Auto, per un totale complessivo di circa 20.000 addetti”.