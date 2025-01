Bologna, i risultati (eccellenti) della zona a 30 km/h: in un anno -13% incidenti e nessun pedone ucciso

Crolla il numero delle persone decedute, che praticamente si dimezzano (sono 10, il 49% in meno), toccando su base annua il minimo storico dal 2013 a oggi (salvo il periodo Covid a mobilita limitata). Inoltre, per la prima volta dal 1991 (il dato Istat piu vecchio disponibile a livello cittadino), nessuna persona a piedi e stata uccisa sulle strade di Bologna: sono infatti 0 i pedoni deceduti, e si riducono del 16% quelli investiti. Sono questi alcuni dati di contesto del primo anno di Bologna Città 30 (che era partita il 16 gennaio 2024), che si pone come obiettivi principali proprio il miglioramento della sicurezza stradale e l'aumento della mobilita sostenibile. Di fatto, spiega il Comune, calano gli incidenti stradali (di oltre il 13%) e i feriti (di poco piu dell'11%), con miglioramenti ancora piu consistenti sulle radiali (che superano, rispettivamente, il -16% e il -19%). Diminuiscono fortemente gli incidenti piu gravi (-31%), classificati dal 118 con «codice rosso». Si rafforza il calo del traffico veicolare (-5%) e si abbassa l'inquinamento piu legato al traffico urbano (-29%). E' un vero e proprio boom per l'utilizzo del bike sharing (+69%) e del car sharing (+44%) e per i viaggi sul Servizio Ferroviario Metropolitano nell'area urbana di Bologna (+31%), mentre aumentano in modo significativo gli spostamenti in bicicletta (+10%). Gli spostamenti coi mezzi pubblici su gomma e gli abbonati TPER risultano stabili rispetto al 2023 e in aumento rispetto al 2022.

Il confronto

Analogamente al bilancio dei primi 6 mesi rilasciato lo scorso luglio, il confronto e tra il 2024 e la media dei corrispondenti periodi relativi al 2022 e al 2023. Sono considerate due annualita per ampliare la quantita di dati analizzati e ridurre i possibili effetti della variabilita statistica. In particolare, ad essere presi come riferimento pre-Città 30 sono i due anni precedenti, evitando invece 2020 e 2021 che erano caratterizzati dall'emergenza Covid-19 e quindi con dati non paragonabili. Per quel che riguarda i dati sull'incidentalita stradale, rilevati dalla Polizia Locale sulle strade del territorio comunale di Bologna (escluse Autostrade e Tangenziale) dal 15 gennaio 2024 al 12 gennaio 2025 (i dati sono a 52 settimane), confrontati con la media dei corrispondenti periodi dei due anni precedenti (17 gennaio 2022-15 gennaio 2023 e 16 gennaio 2023-14 gennaio 2024), si registrano in particolare: -13,10% incidenti totali, -48,72% persone decedute, -11,08% persone ferite, -9,78% incidenti con feriti, -20,71% incidenti senza feriti, +36 % persone in prognosi riservata.

I dati

Il calo generalizzato di incidenti e persone ferite, il dimezzamento delle persone decedute e l'azzeramento dei pedoni uccisi, segnano una netta inversione di tendenza rispetto al passato sulla sicurezza stradale in città, confermano in concreto che velocita piu basse sono decisive per ridurre la probabilita e la gravita degli incidenti, e sostanziano quel «Vai piano, salva una vita» al centro della campagna di comunicazione di Bologna Città 30. L'andamento di Bologna ha ancora piu valore perche in totale controtendenza con quello nazionale. Gli ultimi dati ufficiali Istat disponibili certificano infatti che, nel primo semestre 2024 rispetto a quello 2023, in Italia gli incidenti aumentano dello 0,9%, i feriti dello 0,5% e i morti del 7,9% (quest'ultimo dato si riferisce in particolare alle vittime su strade urbane). Il numero di 10 decessi sulle strade della città in un anno - nella consapevolezza che e un risultato da preservare e che l'obiettivo resta la «Visione Zero» - conferma e rafforza il trend gia registrato dopo i primi sei mesi di Città 30, arrivando a toccare il minimo nella serie storica dal 2013 a oggi negli anni «normali» (escluso cioe il periodo del Covid-19 dove c'erano forti restrizioni alla mobilita). Il dato di 0 pedoni morti sulle strade cittadine, poi, e unico nelle statistiche ISTAT relative all'intera rete viaria nel Comune di Bologna dal 1991 (il dato piu vecchio disponibile a livello cittadino). Pur nella necessaria cautela per la possibile variabilita statistica in questo campo, non era infatti mai successo nell'ultimo trentennio che nessuna persona perdesse la vita camminando o attraversando la strada a Bologna: in media all'anno erano 12 nel decennio 1994-2003, 7 nel 2004-2013, 6 nel 2014-2023.

In numeri assoluti, i valori percentuali riportati sopra significano: 371 incidenti in meno (2.457 nel 2024 rispetto ai 2.828 di media 2022-2023), 269 persone ferite in meno (2.159 rispetto a 2.428), una media di 9,5 persone decedute in meno (10, di cui nessun pedone, rispetto a 21 nel 2022 e 18 nel 2023 e dunque 19,5 di media aritmetica), 191 incidenti con feriti in meno (1.758 rispetto a 1.949), 176 incidenti senza feriti in meno (672 rispetto a 848), 4,5 persone in prognosi riservata in piu (17 rispetto a 12,5 in media ma storicamente l'andamento di questo dato e sempre stato molto variabile negli anni). Inoltre i pedoni coinvolti in incidenti sono calati del 16% (-60 in numeri assoluti, scendendo da 376 nella media 2022-2023 a 316 nel 2024), mentre i ciclisti coinvolti in incidenti sono aumentati del 5,9%(passando da 409 a 433, con una crescita di +24, dato spiegabile anche con il notevole aumento percentuale di flussi di bici registrato sulle strade monitorate in città, che hanno segnato un +10%, dato quasi doppio rispetto all'aumento dei ciclisti coinvolti in incidenti).