A Bolzano il primo punto di ricarica da 1000kW per camion elettrici. È l'Hypercharger Alpitronic sull'autostrada del Brennero

Autostrada del Brennero ha inaugurato il primo punto di ricarica per mezzi pesanti da 1MW, realizzato da Alpitronic, al parcheggio Firmian a Bolzano Sud. Si tratta di una prima assoluta per il territorio nazionale e di una delle prime anche a livello europeo. Talmente nuova che le aziende produttrici di camion stanno immettendo solo ora sul mercato i primi mezzi pesanti elettrici in grado di caricare a questa potenza, spiega A22. «L'apertura di questo punto di ricarica per mezzi pesanti da 1 MW lungo l'A22, il primo in Italia nel suo genere, conferma l'impegno di Autobrennero e quindi anche della Provincia autonoma di Bolzano di trasformare quest'importante infrastruttura, ponte tra il Nord ed il Sud dell'Europa, in un Digital Green Corridor», ha detto il Presidente della Provincia Arno Kompatscher. «Mi compiaccio ovviamente del fatto che questa tecnologia sia offerta da un'impresa altoatesina», ha concluso. «Sappiamo che sui mezzi pesanti - ha affermato l'amministratore delegato di Autostrada del Brennero Diego Cattoni - che tutti i giorni transitano dal Brennero viaggia una fetta importante dell'import export nazionale.

Soddisfatto anche Philipp Senoner, CEO di Alpitronic: «Il futuro della logistica è elettrico - e per realizzarlo, è fondamentale disporre di un'infrastruttura di ricarica potente e affidabile. Con il nostro sistema di ricarica ultra-rapido HYC1000, Alpitronic sta dando un contributo concreto alla transizione verso una logistica sostenibile, a partire proprio dall'Alto Adige». La stazione di ricarica inaugurata al Firmian è la prima dell'A22 pensata appositamente per i mezzi pesanti elettrici ed è la prima installazione di un MCS funzionante a livello di megawatt in Italia nonchè una delle primissime in Europa. La Power Unit, composta da otto moduli con una potenza massima complessiva di 1 MW, rappresenta il cuore pulsante della stazione di ricarica, alimentando i due dispenser installati. Attualmente tre sono gli stalli disponibili; sul primo dispenser, quello più vicino alla Power Unit, è presente la novità: oltre al connettore classico CCS2 (Combined Charging System) con una potenza massima erogata fino a 600kW, vi è il nuovissimo connettore da 1.000 kW MCS (Megawatt Charging System).