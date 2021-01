Incentivi auto, rottamazione e bonus. Ma la revisione costerà di più

ROMA La manovra destina 370 milioni di euro ai bonus per l'acquisto di veicoli nuovi a basso impatto ambientale. Chi comprerà un'auto con emissioni tra 0 e 20 g/km, dunque un'elettrica o una ibrida ricaricabile, beneficerà di un bonus di 10 mila euro se rottamerà contestualmente una vecchia auto o di 8 mila euro senza rottamazione. Auto, addio all'eco-tassa su gran parte dei veicoli benzina e diesel: le misure contenute in Manovra Bonus auto Per i veicoli con emissioni tra 21 e 60...

