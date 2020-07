Bonus mobilità, sul web arrivano le truffe, Ministero Ambiente allerta: “Unico canale quello che verrà attivato su sito ufficiale”

ROMA - Il ministero dell'Ambiente invita chi intende avvalersi del bonus mobilità 2020 "a diffidare da applicazioni web oggi attive e che possono trarre in inganno, perché l'unico canale per ottenere il bonus sarà quello attivato dal ministero dell'ambiente. È stata infatti segnalata la presenza di applicazioni su 'Bonus mobilità 2020' scaricabili dalle piattaforme più diffuse". "Quando sarà disponibile l'applicazione istituzionale sul sito del ministero dell'Ambiente, l'unico sito da cui si potrà accedere ai benefici - informa lo stesso ministero - l'opinione pubblica sarà informata con ampio anticipo in modo da poter richiedere il bonus nella massima trasparenza e con indicazioni chiare su tutta la documentazione necessaria". Il ministero, conclude la nota, "segnalerà alle autorità competenti applicazioni che possano ingenerare confusione fra gli utenti sulle modalità e le procedure per ottenere il bonus".