​Bosch, focus al CES 2026 su intelligenza artificiale: svelerà una nuova piattaforma di integrazione di AI nel veicolo

Bosch presenterà al Consumer Electronic Show (Ces) 2026 la sua nuova piattaforma di estensione per intelligenza artificiale (Ai), un'unità di calcolo ad alte prestazioni abilitata all'Ai, che è stata progettata e realizzata per realizzare ii cruscotti del futuro, destinati a rendere la guida più sicura, intuitiva e confortevole, per tutti. Questa importante tappa nell'evoluzione tecnologica dei veicoli, che permetterà di far avanzare l'adozione dell'intelligenza artificiale anche aggiornando modelli che ne sono privi , è stata realizzata in collaborazione con Microsoft e Nvidia. La proposta di Bosch compie così un passo decisivo nell'integrazione dell'Ai nel veicolo, trasformando il cockpit in un compagno intelligente e proattivo. «La nuova piattaforma di estensione AI - ha commentato Markus Heyn, membro del board di Bosch e presidente di Bosch Mobility - permette di aggiornare rapidamente e facilmente i sistemi cockpit esistenti con funzioni avanzate di intelligenza artificiale».

Con il nuovo cockpit basato sull'AI di Bosch, il veicolo si trasforma da semplice mezzo di trasporto a partner intelligente e capace di apprendere, in grado di riconoscere abitudini, preferenze e contesto in cui si trova il guidatore. Le funzionalità del cockpit con intelligenza artificiale di Bosch includono un assistente vocale capace di anticipare le esigenze, una comprensione avanzata della situazione dell'abitacolo, una navigazione precisa e ampie possibilità di intrattenimento. Una semplice frase come «Ho freddo» può, ad esempio, attivare più azioni coordinate, come accendere il riscaldamento del sedile e al tempo stesso regolare la temperatura dell'abitacolo. «Il nuovo cockpit basato sull'AI di Bosch - ha dichiarato Heyn - permette ai guidatori e alle Case costruttrici di sfruttare appieno le potenzialità dei software automotive moderni. Grazie alla 'piattaforma di estensione AI', in futuro sarà possibile implementare nuove funzioni nel veicolo in modo molto più rapido». Bosch si muove in un mercato significativo e in forte crescita per cockpit di questo tipo che dovrebbe raggiungerà un valore complessivo di circa 17 miliardi di euro entro il 2030 (dati Grand View Research e MarketsandMarkets). In questo ambito Bosch prevede vendite superiori ai 2 miliardi di euro entro la fine del decennio e punta a una posizione di leadership tra i primi tre fornitori».

Una delle applicazioni chiave consiste nel trasformare il tempo improduttivo trascorso in auto in tempo di lavoro utile. In collaborazione con Microsoft, Bosch sta convertendo l'auto in un vero e proprio ufficio mobile senza compromettere la sicurezza del guidatore. Integrando Microsoft Foundry e funzionalità specifiche per il cockpit, la soluzione offre un accesso semplice e continuo a Microsoft 365. Le applicazioni Microsoft 365 possono essere collegate in modo intelligente ad altri domini del veicolo per dare priorità alla sicurezza e ridurre al minimo le distrazioni. Basterà pronunciare un comando vocale per partecipare a una riunione su Microsoft Teams. E in questo caso il sistema Bosch, a sua volta, attiverà proattivamente il cruise control adattivo per rendere l'esperienza di viaggio ancora più produttiva e sicura. La piattaforma sfrutta il potente system-on-chip (SoC) Nvidia Drive AGX Orin che costituisce la base per applicazioni IA complesse all'interno delle auto e offre una potenza di calcolo aggiuntiva compresa tra 150 e 200 tera-operazioni al secondo (Tops). L'unità compatta si collega tramite semplici interfacce di alimentazione ed Ethernet, ed è supportata da opzioni di raffreddamento attivo flessibile ad aria o liquido.