Bosch Mobility Original Equipment in Italy: le nuove soluzioni per il futuro della mobilità

La mobilità si sta trasformando sempre di più. In questo periodo è in continuo aumento la necessità di integrare al meglio evoluzione tecnologica, centralità del software e sviluppo dell'intelligenza artificiale. Competenze che devono essere sempre più trasversali, in modo da rispondere rapidamente alle esigenze dei clienti. Le soluzioni devono poi essere in linea con le particolarità di ogni mercato del settore automotive. È qui che entra in gioco Bosch Mobility Original Equipment in Italy, realtà che mette insieme competenze commerciali, tecniche e di sviluppo, per far crescere l'innovazione globale e rispondere alle esigenze dei clienti. Bosch ha così presentato alla stampa la propria strategia al Circolo dell'Automobile di Vairano di Vidigulfo (Pavia), in cui sono state illustrate le nuove soluzioni a sostegno dei costruttori di veicoli privati a due e quattro ruote, di quelli commerciali, con ogni tipo di motorizzazione.

Le soluzioni del gruppo Bosch non mancano, dal Software Defined Vehicle (Sdv), che sta trasformando il modo in cui i veicoli vengono progettati, sviluppati e aggiornati. Il software sarà sempre più determinante per il comportamento e le prestazioni del veicolo. Un mercato che per Bosch nell'automotive raggiungerà un valore di circa 200 miliardi di euro entro il 2030. Il gruppo sta poi valorizzando le competenze nello sviluppo di Adas e guida autonoma. Con le conoscenze tra le aree del veicolo, l'integrazione offre soluzioni complete che combinano hardware e software. L'obiettivo è accelerare la disponibilità di tecnologie avanzate per i costruttori europei, con soluzioni competitive per prestazioni, costi e tempi di sviluppo. Ci sono poi i sistemi by-wire per freno e sterzo, una tecnologia chiave per i veicoli definiti dal software. Bosch offre due dispositivi indipendenti: brake-by-wire e steer-by-wire.

L'attuatore del freno è di nuova concezione, la regolazione continua della sterzata assicura più comfort nelle manovre, più precisione e prontezza. Quindi Bosch Vehicle Motion Management, sistema che si occupa del controllo intelligente degli attuatori. Una soluzione software che sincronizza freni, sterzo, telaio e gruppo motore, adatta a tutti i veicoli e marchi. Attivazione che può avvenire premendo un pulsante oppure con l'AI. Inoltre, ci sono le soluzioni legate al powertrain, con Bosch che vuole raggiungere gli obiettivi per il clima, ottimizzando i motori a combustione e sviluppando le tecnologie di propulsione per batterie, celle a combustibile e motori a idrogeno. Tutte strategie per svecchiare il parco circolante e ridurre le emissioni di CO2, anche con carburanti rinnovabili nei veicoli ibridi, come Bosch Digital Fuel Twin.

Per Bosch è molto importante la connessione tra le esigenze dei clienti e le competenze tecnologiche accumulate nel corso degli anni. Il gruppo punta sull'essere un vero e proprio partner strategico per i costruttori e non solo un fornitore. "L'innovazione genera valore quando riesce a tradursi in soluzioni concrete, capaci di rispondere alle reali esigenze del mercato - queste le parole di Camillo Mazza, General Manager Robert Bosch GmbH Branch in Italy -. Il nostro Paese rappresenta una realtà importante per Bosch, grazie a competenze ingegneristiche, know-how specialistico e team che contribuiscono allo sviluppo delle tecnologie per la mobilità di oggi e domani".

Una conoscenza importante del mercato locale, come quello italiano, e l'accesso alla rete globale di Bosch sono aspetti fondamentali per il gruppo, che anche nel nostro Paese vuole accompagnare i vari costruttori verso l'innovazione della mobilità. Competenze che si traducono in tecnologie di assistenza alla guida sempre più evolute, flessibili e accessibili a sempre più veicoli. "Per questo serve integrare software, sensori, capacità di calcolo e AI in soluzioni modulari e scalabili, poi adattate alle esigenze dei costruttori e ai diversi segmenti di mercato - ha spiegato Matteo Motta, Sales Director Cross-Domain Computing Solutions Bosch Mobility -. Con il nostro approccio, vogliamo accelerare lo sviluppo e l'introduzione di nuove funzionalità, contribuendo a migliorare sicurezza e comfort di guida, accompagnando la transizione al veicolo definito dal software".

Il mercato italiano è un contesto significativo per l'innovazione nell'automotive, data la presenza di numerosi costruttori e operatori: dai marchi di Stellantis alle aziende della Motor Valley, fino ai veicoli commerciali. Un settore che si sta trasformando sempre di più, per questo Bosch crede che raddoppieranno entro la metà degli anni 2030 le vendite di tecnologie per veicoli commerciali, che oggi superano i quattro miliardi di euro. "I sistemi di propulsione, l'AI e i software stanno cambiando il modo in cui i veicoli vengono progettati, utilizzati e gestiti - ha affermato Francesco Monteamaro, Vice President Sales Bosch Mobility -. Il camion del futuro sarà sempre più un computer ad alte prestazioni su ruote. Per Bosch, quest'evoluzione significa combinare competenze diverse e sviluppare tecnologie che rendano il trasporto più sicuro, efficiente e competitivo".

Dunque, sia su veicoli privati che su quelli commerciali, l'obiettivo di Bosch Mobility Original Equipment in Italy è quello di avere un dialogo costante con i clienti, individuando insieme le soluzioni migliori per il futuro. Collaborazione continua con la condivisione delle competenze e un confronto costante. Una convergenza con cui la rete italiana di Bosch fa da tramite di fatto tra il mercato, i clienti e la rete globale del gruppo. Un approccio che permette di adattarsi alle innovazioni sviluppate a livello internazionale. "Bosch Mobility Original Equipment in Italy non si limita a portare sul mercato tecnologie sviluppate a livello globale - ha aggiunto Mazza -, contribuisce al loro percorso di evoluzione e applicazione, rafforzando il proprio ruolo di partner tecnologico strategico per i clienti".

Un importante esempio del contributo della squadra italiana di Bosch allo sviluppo delle tecnologie avanzate è quello legato alle soluzioni di livello 2++ riguardo i sistemi di assistenza alla guida: gli Adas. Il team presente nel nostro Paese di Bosch ha infatti messo a disposizione le proprie competenze per localizzare e adattare le tecnologie alle esigenze dei costruttori europei e della circolazione sulle nostre strade. La rapidità di sviluppo e la spinta innovativa dell'ecosistema tecnologico produttivo cinese sono state adattate a tutti i requisiti necessari per gli utenti delle strade italiane ed europee. I tempi di sviluppo sono sempre più ridotti, le tecnologie sempre più rapide.

Così contare su una squadra che opera trasversalmente come Bosch è un vantaggio per i costruttori. "In uno scenario automotive in continua evoluzione, tra geopolitica, mercato e accelerazione tecnologica, la capacità di anticipare i cambiamenti e accompagnare i clienti nelle loro sfide è fondamentale - ha aggiunto Mazza -. In Bosch investiamo costantemente nell'innovazione, dalle tecnologie Adas al software, dall'AI ai sistemi powertrain e by-wire". Tutte competenze e soluzioni che possono aiutare a capire il futuro della mobilità, con le sfide tecnologiche che diventano opportunità di innovazione e le effettive soluzioni da portare sul mercato nei prossimi anni.