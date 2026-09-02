Bosch porta la stampa 3D alla Formula SAE Italy 2026. Servizio rivolto alla produzione di componenti in materiali diversi

Bosch rinnova la propria partecipazione a Formula SAE Italy, in programma fino al 6 settembre all'Autodromo Riccardo Paletti di Varano de' Melegari, in provincia di Parma, presentando il proprio servizio di Additive Manufacturing per il settore automotive. La XXI edizione della manifestazione, organizzata da Anfia, coinvolge circa 1.600 studenti di ingegneria, riuniti in 53 team universitari provenienti da 13 Paesi. La competizione chiama gli studenti a progettare, costruire e portare in pista un prototipo monoposto da gara. Dei 53 team iscritti, 43 arrivano dall'Europa e 22 sono italiani.

Per Bosch l'appuntamento rappresenta anche un'occasione per incontrare i giovani ingegneri e mostrare tecnologie e competenze sviluppate nel campo della mobilità e del motorsport. Presso lo stand di Bosch Engineering, la società del Gruppo che coordina le attività motorsport, saranno esposti componenti realizzati con la stampa 3D e il sistema compatto di test μLC Hardware-in-the-loop. La soluzione consente di verificare le unità di controllo simulando in un unico sistema i sensori del veicolo e i protocolli di comunicazione, supportando le fasi di sviluppo e validazione.

Il servizio di Additive Manufacturing di Bosch Engineering è rivolto alla produzione di componenti metallici, in alluminio, acciaio e leghe speciali, e di componenti plastici. Il know-how nasce dalle esigenze produttive interne al Gruppo Bosch e si è successivamente trasformato in un servizio industriale disponibile anche per clienti esterni. In collaborazione con l'Additive Solution Center di Norimberga, Bosch Engineering segue l'intero processo, dalla consulenza iniziale all'ottimizzazione del progetto fino alla produzione in serie. Le applicazioni comprendono componenti funzionali, come parti del motore, elementi strutturali dell'abitacolo e componenti estetici, per i quali sono richieste precisione e qualità delle finiture. L'obiettivo è superare l'utilizzo della stampa 3D limitato alla sola prototipazione.

L'esperienza maturata da Bosch nei processi metallurgici e negli standard richiesti dall'industria automotive consente di sviluppare componenti destinati anche alla produzione industriale, con requisiti di qualità, affidabilità e ripetibilità. Nel motorsport e nelle competizioni universitarie, la possibilità di ridurre i tempi di sviluppo rappresenta un elemento importante. L'Additive Manufacturing permette infatti di realizzare rapidamente nuovi componenti, testare soluzioni progettuali e ridurre il tempo necessario per passare dal progetto al prototipo funzionale.