Mercedes, Brad Pitt brand ambassador nella campagna della AMG GT Coupé 4 elettrica

Brad Pitt è il testimonial d'eccezione della nuova Mercedes‑AMG GT Coupé 4 elettrica nella campagna pubblicitaria intitolata «Too Hard To Resist». Realizzata in concomitanza con l'anteprima mondiale, grazie alla collaborazione tra l'agenzia team x e la casa di produzione Tony Petersen Film, questo lancio pubblicitario è stato diretto da Simon McQuoid e verrà proposto, a livello globale, nel corso di questo mese. Nello specifico, la nuova campagna della stella è ambientata a Los Angeles, nel corso di una produzione cinematografica pianificata nei minimi dettagli e vede Brad Pitt abbandonare le indicazioni di un rigido copione per sfruttare le caratteristiche dinamiche della GT Coupé 4 elettrica con la quale si esibisce in evoluzioni utilizzando tutto il potenziale della nuova sportiva BEV teutonica.

Una vettura spinta da tre motori elettrici a flusso assiale e alimentata da una batteria con celle a raffreddamento diretto, capace di erogare fino a 1.169 CV che le consentono di scattare da 0 a 100 km/h in 2,1 secondi e di raggiungere una velocità massima di 300 km/h. Performante anche nella ricarica, dove accetta fino a 600 kW di potenza in corrente continua, per recuperare 460 km di autonomia in appena 10 minuti, la GT Coupé 4 elettrica incrementa il carico aerodinamico grazie al diffusore attivo e ad elementi inseriti nella parte inferiore della scocca che, a velocità superiori a 120 km/h, vanno a modificare i flussi nella parte inferiore della vettura senza impattare in maniera eccessiva sull'efficienza aerodinamica.