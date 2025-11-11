Brad Pitt e la passione per le Harley, nasce una Capsule Collection realizzata in Italia

La passione per la moda sembra diventare un affare sempre più serio per la star americana Brad Pitt. Dopo aver lanciato nel 2019 assieme all'amica Sat Hari la griffe di abbigliamento di lusso God's True Cashmere, tutta realizzata in Italia (per la maggior parte in Toscana), ora l'attore americano ha deciso di ampliare la linea con una collezione realizzata con Harley-Davidson, la nota azienda motociclistica fondata nel 1903 a Milwaukee, nel Wisconsin (Usa). L'attore infatti è un vero e proprio 'Harleysta' che in garage custodisce una collezione di moto d'epoca, alcuni pezzi unici e rari targati dall'azienda di Milwaukee.

Dunque perché non unire le due passioni? Così dopo un tour al museo Harley-Davidson di Milwaukee insieme alla sua socia Sat Hari, dove ha curiosato tra le motociclette d'epoca e l'abbigliamento vintage per trovare ispirazione per la collezione, ha deciso di dare vita a una capsule collection, sempre realizzata in Italia per mantenere alte qualità e artigianalità. La linea, in vendita da oggi, include berretti, magliette, camicie a quadri, maglioni girocollo e felpe, ovvero i capi cult di God's True Cashmere rivisti con i codici iconici della casa motociclistica, come i classici colori nero e arancio, i loghi e soprattutto il simbolo con l'aquila dalle ali spiegate, un vero feticcio per gli harleysti, simbolo di forza e libertà.

I prezzi? Vanno dai 380 dollari del berretto ai 2.600 per le camicie. Ma visto il numero limitato di pezzi prodotti, si tratta di capi da collezione. Tra i pezzi iconici ci sono la camicia a quadri con i colori ispirati a quelli una moto d'epoca, la felpa in cashmere con logo anni '70 Liberty Eagle Edition e la giacca a vento con il logo Number 1, creato per celebrare il titolo stagionale del 1969 vinto dal pilota Mert Lawwill nell'Ama Grand National Championship.