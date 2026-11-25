Affrontare il passaggio dalla scuola alla vita adulta per i ragazzi e le ragazze con disabilità cognitive, evitando che la fine del percorso scolastico coincida con un calo di opportunità o con il rischio di isolamento sociale. È questo l'obiettivo di Bridge2Autonomy, il progetto presentato oggi a Roma presso l'Istituto Madonna del Carmine, a Sassone di Ciampino, promosso dai Salesiani attraverso AGS per il Territorio ETS e sostenuto da Stellantis Philanthropy, in collaborazione con Fondazione Agnelli, IN4IN (spin-off dell'Università degli Studi di Macerata) e Inventure APS.

Avviato nell'anno scolastico 2025/2026 e rivolto agli studenti dal quarto anno delle superiori fino all'anno successivo al diploma, il programma accompagna giovani e famiglie nella definizione del proprio Progetto di Vita con percorsi personalizzati tra scuola, lavoro e comunità. I numeri del primo anno restituiscono una rete già estesa:

Coinvolgimento: oltre 400 ragazzi e ragazze seguiti in 12 regioni, 27 città e 46 istituti scolastici.

Rete di supporto: 128 Tutor dell'Inclusione, 33 orientatori e 23 enti impegnati sul territorio.

credits: ©️ Vatican Media photo

Incontro in Vaticano: nella mattinata del 25 novembre circa 250 persone della comunità di Bridge2Autonomy, alla presenza anche del presidente di Stellantis John Elkann, hanno preso parte all'udienza generale con Papa Leone XIV.

Verso un modello nazionale e un Master universitario Nel corso del convegno pomeridiano sono stati illustrati i risultati del primo anno di sperimentazione e le prospettive di sviluppo del modello B2A. L'intento è sistematizzare e validare le metodologie per proporre un modello replicabile su scala nazionale ai decisori pubblici, contribuendo all'attuazione normativa del Progetto di Vita affinché l'accompagnamento verso l'età adulta diventi strutturale e non dipenda solo dall'iniziativa dei singoli territori o delle famiglie.

Un passaggio centrale riguarda la figura del Tutor dell'Inclusione, professionista che opera tra contesti scolastici ed extrascolastici in sinergia con famiglie, docenti e servizi territoriali per favorire l'autodeterminazione dei ragazzi. Per qualificare e riconoscere questo profilo, l'Università degli Studi di Macerata e AGS per il Territorio ETS hanno promosso per l'anno accademico 2026/2027 un Master universitario di I livello in "Tutor dell'Inclusione per il Progetto di Vita".

Le voci e il confronto istituzionale Dopo i saluti iniziali di don Giorgio Degiorgi (Ispettore dei Salesiani del Piemonte e della Valle d'Aosta) e don Elio Cesari (Presidente del CNOS), il percorso e i primi risultati sono stati illustrati da don Alberto Goia (Presidente di AGS per il Territorio ETS), Alessandro Brescia (Project Manager) e Agnese Ferrara (Project Officer), dando spazio alle testimonianze dirette di studenti, famiglie, tutor, orientatori e insegnanti.

Il dibattito moderato dalla direttrice di AGS per il Territorio ETS, Valentina Bellis, ha riunito tra gli altri il Rettor Maggiore dei Salesiani don Fabio Attard, don Andrea Bonsignori (CEO di BreakCotto ed esperto per il Ministro per le persone con disabilità), i docenti di pedagogia Rosita Deluigi (Università di Macerata) e Italo Fiorin (LUMSA), la dirigente scolastica Agata Esposito e il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità Maurizio Borgo, dopo una giornata di lavori di gruppo tenutasi il 24 novembre.