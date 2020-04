Bugatti Chiron Tourbillon, ecco l’orologio a 16 cilindri esclusivo come una supercar di Molsheim

MOLSHEIM - Se è comparabile non è più una Bugatti. È un motto che vale per le automobili, ma anche per gli oggetti che portano questo nome. E ora vale ance per il Bugatti Chiron Tourbillon, l’orologio da polso realizzato da Jacob & Co e che riproduce, in miniatura, il funzionamento del motore a 16 cilindri della supercar francese.

L’associazione tra orologi e automobili non è certo una novità, ma mai si era spinta fino a questo punto e con questo livello di sofisticazione. Per realizzarlo infatti, la Jacob & Co. ha brevettato un nuovo tipo di movimento alla cui definizione tecnici e fornitori hanno lavorato per oltre un anno. La cassa è titanio e il meccanismo è formato da ben 51 gioielli e 578 pezzi. Uno dei più complicati è sicuramente l’albero motore, realizzato in un unico pezzo in acciaio. L’effetto è però spettacolare: basta premere la ghiera a destra e si muovono all’unisono l’albero, le bielle, i pistoni e persino i due turbocompressori che, per esigenze di spazio, non sono 4 come sull’originale 8 litri da 1.500 cv.

L’orologio, a movimento tourbillon volante, è alimentato separatamente dal motore: a quest’ultimo provvede una corona di carica che gira in senso antiorario (sufficiente per circa 20 secondi), al primo una che invece gira in senso orario. Il W16 in miniatura, con tanto di logo EB, è inoltre inclinato di 30 gradi in modo da poter essere ben mostrato anche agli amici attraverso il robusto vetro zaffiro a forma di ferro di cavallo, così come è da tradizione per le calandre delle vetture frutto del genio di Ettore Bugatti. L’intero orologio è una sorta di teca dove osservare, da qualsiasi lato, questo capolavoro di meccanica. Esclusive anche le ghiere, marchiate EB, presenti nella parte bassa dell’orologio e ispirate agli scarichi.

Il Bugatti Chiron Tourbillon è il terzo pezzo della collezione frutto dell’accordo stipulato un anno fa tra la Bugatti e la Jacob & Co. La partnership ha già portato a due creazioni. La prima è il Twin Turbo Furious Bugatti Edition, un tourbillon a doppio asse triplo prodotto in 39 esemplari: 18 in oro rosa, 18 in carbonio e 3 con diamante. La seconda è il “Bugatti Chrono Edition Limitée 110 Ans”, un Epic X Chrono dotato però di cassa in carbonio e personalizzato per i 110 anni della casa di Molsheim. Il nuovo Bugatti Chiron Tourbillon è però il pezzo più spettacolare e costoso: 260mila euro, dunque un decimo circa del prezzo di una Chiron.