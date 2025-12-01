Bugatti, si chiude l'era della Bolide. Prodotta l'ultima hypercar da 1.600 cv erogati dal W16 da 8 litri

Bugatti ha completato e consegnato l'ultimo esemplare della hypercar da pista Bolide nell'atelier di Molsheim, chiudendo il percorso di un progetto iniziato nel 2021, con l'intento di passare dal concept al modello finito. Lo scopo era quello di realizzare una vettura estrema capace di avere prestazioni accessibili ai gentleman racer e di appagare, nel contempo, i professionisti della guida. Il design è stato finalizzato nel 2022, la progettazione è stata completata all'inizio del 2023, mentre i primi giri in pista con i facoltosi clienti di questa hypercar sono stati completati quest'anno.

Nello specifico, l'ultimo esemplare, commissionato da un collezionista, è ispirato alla Type 35 dell'acquirente, con una livrea che rende omaggio alle tonalità di blu delle Bugatti da competizioni. Lo spirito racing è richiamato anche dai dettagli esterni in Black Blu e Special Blue Lyonnais, dalla bandiera francese sulla fiancata, e dagli interni in Alcantara Lake Blue con cuciture in Light Blue Sport. Come le altre 39 Bolide prodotte, anche l'ultima è accreditata di una potenza di 1.600 CV erogati dal W16 da 8 litri arrivato alla sua massima evoluzione. Un propulsore che, nel 2020, sul concept della hypercar francese, era capace di esprimere fino a 1.850 CV utilizzando il carburante da corsa a 110 ottani.