Buon compleanno Areté Methodos, l'agenzia di analisi del settore automotive compie 10 anni

ROMA - Se parli di analisi del settore automotive, non puoi non citare Aretè-Methodos. Prestigio ed esperienza conquistate sul campo lungo questi suoi primi 10 anni di vita da una delle più grandi agenzie di analisi della domanda e dei processi di vendita del comparto auto. La società nata il 9 gennaio 2009, durante una della crisi economiche più profonde attraversate dall'Occidente che colpì duramente anche il mondo dell'automotive, festeggia dunque il decennale con grande soddisfazione.

Durante questi due lustri tutto il settore auto ha affrontato cambiamenti strutturali necessari per ripartire. In questo contesto di profonda rivoluzione, il Centro di Ricerche di Foligno di Areté ha messo in campo le proprie conoscenza dei meccanismi di Branding e di Mercato con l'obiettivo di migliorare il lavoro di analisi, puntando su interventi ad hoc dei vari clienti che si sono avvalsi dei suoi servizi.

Con orgoglio i fondatori Massimo Ghenzer e Dromo Faffa affermano che «i Partner e gli analisti di Aretè si avvalgono delle ricerche continuamente condotte sul mercato per formulare programmi, prodotti e proposte di miglioramento della capacità di competere delle Aziende clienti. I titolari e fondatori di Aretè, insieme ai Partner, agli analisti ed ai ricercatori del Centro Ricerche ringraziano, in occasione del decimo anniversario le Aziende clienti che ci hanno dato la loro fiducia».