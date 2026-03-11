Byd accelera su ricarica ultra-rapida con la nuova Blade Battery 2.0. Con Flash Charging accumulatori “quasi pieni” in meno di 10'

Byd punta ad abbattere le ultime barriere alla diffusione della mobilità elettrica grazie alla nuova tecnologia di ricarica proprietaria Flash Charging e alla seconda generazione della sua batteria Blade. Le due innovazioni, presentate dal gruppo cinese, promettono tempi di ricarica paragonabili a quelli di un tradizionale rifornimento di carburante. Il sistema di ricarica ultraveloce è in grado di erogare fino a 1.500 kW attraverso un singolo connettore e consente di portare la batteria dal 10% al 97% in soli nove minuti, mentre per passare dal 10% al 70% bastano circa cinque minuti. Prestazioni elevate anche in condizioni climatiche estreme: a temperature di -30°C la ricarica dal 20% al 97% richiede circa dodici minuti.

Alla base di queste prestazioni c'è la nuova Blade Battery 2.0, evoluzione della batteria proprietaria sviluppata dal costruttore dopo sei anni di ricerca. La nuova generazione aumenta del 5% la densità energetica, permettendo autonomie superiori ai 1.000 chilometri secondo il ciclo cinese CLTC, e integra innovazioni nella struttura degli elettrodi e nell'elettrolita per migliorare velocità di ricarica, sicurezza e durata. Secondo il presidente e chairman di Byd, Wang Chuanfu, la diffusione su larga scala dei veicoli elettrici dipende anche dalla capacità dell'industria di superare le criticità legate ai tempi di ricarica e alle prestazioni in condizioni di freddo intenso, aspetti che ancora influenzano la percezione dei consumatori.

La nuova infrastruttura di ricarica Flash prevede inoltre stazioni caratterizzate da un design sospeso a forma di T, pensato per rendere più semplice l'utilizzo dei cavi e ridurre i problemi legati a ingombro e igiene. Il gruppo ha già installato oltre 4.200 stazioni di questo tipo e punta a raggiungere quota 20.000 in Cina entro il 2026, mentre è allo studio un piano di diffusione anche in Europa. Il debutto europeo delle nuove tecnologie avverrà sui modelli del marchio premium Denza, a partire dalla gran turismo shooting brake Denza Z9GT. La versione Long Range a trazione posteriore adotterà un'architettura a 1000 volt e promette fino a circa 800 chilometri di autonomia. L'avvio della produzione è previsto per agosto, con le prime consegne ai clienti europei entro l'inizio dell'ultimo trimestre dell'anno.