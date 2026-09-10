Byd al Salone Auto Torino 2026 tra novità e test drive. Dolphin G Dm-i, Dolphin Surf, Sealion 7 e Atto 2 Dm-i le protagoniste

Quella di Byd al Salone Auto Torino 2026, in programma dall'11 al 13 settembre nel centro della città, sarà una partecipazione dedicata a quattro modelli, disponibili anche per i test drive. In esposizione ci saranno Dolphin G Dm-i, Dolphin Surf e Sealion 7, mentre le prove su strada comprenderanno anche Atto 2 Dm-i, con partenza dai Giardini Reali. Tra le protagoniste dell'appuntamento torinese, Dolphin G Dm-i è la prima vettura Byd sviluppata specificamente per il mercato europeo e sarà presente in città anche con un corner dedicato alla Rinascente di via Lagrange. I test drive permetteranno ai visitatori di provare la gamma lungo un percorso nella viabilità ordinaria del centro cittadino.

La presenza di Byd al salone torinese anticipa poi l'apertura, il 16 settembre a Venaria Reale, del nuovo showroom Denza, il marchio premium del Gruppo Byd dedicato ai veicoli a nuova energia. La struttura sarà ospitata dalla concessionaria ForzA del Gruppo Intergea e sarà il primo punto vendita Denza nel Nord-Ovest. L'appuntamento coincide inoltre con il lancio della campagna commerciale 'Decreto Byd', dedicata alla gamma Super Ibrida Dm-i. Per il mese di settembre è previsto un vantaggio fino a 11.600 euro per chi sostituisce la propria vettura. La tecnologia Dm-i combina motore elettrico e termico e, in funzione del modello e della configurazione, può consentire oltre 1.300 km di autonomia complessiva e consumi fino a 71 km/l.