Byd, con l'Operazione Purefication punta a rinnovare il parco circolante. Bonus fino a 10mila euro con la rottamazione

Un'azione concreta per svecchiare il parco circolante italiano e, allo stesso tempo, offrire una risposta immediata a una delle criticità tecniche più discusse degli ultimi anni. Con l'inizio del 2026 Byd avvia l'Operazione Purefication, iniziativa che consente agli automobilisti italiani di ottenere fino a 10.000 euro di bonus rottamazione per sostituire vetture dotate di cinghia a bagno d'olio con modelli di nuova generazione del marchio cinese, senza limiti di reddito e senza lunghe attese. In un contesto in cui la sostenibilità rappresenta una priorità sempre più centrale, Byd prosegue il percorso avviato nel 2025 con un approccio diretto e orientato alle esigenze reali dei clienti.

L'obiettivo è duplice: da un lato rinnovare un parco auto tra i più anziani d'Europa, dall'altro aiutare gli automobilisti a liberarsi di una tecnologia che ha generato negli anni costi imprevisti e problemi di affidabilità. Non a caso lo slogan scelto, «La tua cinghia dà i numeri?", punta su un linguaggio immediato e sulla vicinanza al cliente. Operazione Purefication si inserisce nella strategia di Byd di rendere la transizione tecnologica accessibile, proponendo come alternativa la Super DM-i Technology, l'evoluzione più recente dei sistemi ibridi del marchio.

Una soluzione che combina il comfort della guida elettrica, la praticità dell'ibrido e la semplicità d'uso del motore termico, anticipando di fatto le direttrici del nuovo Green Deal europeo. La scelta della rottamazione come leva principale appare particolarmente significativa in un Paese in cui circolano oltre 40 milioni di auto, con un'età media di circa 13 anni, la più elevata in Europa e in ulteriore crescita nell'ultimo anno. Byd punta così a un rinnovamento non solo anagrafico ma anche qualitativo del parco circolante, intervenendo su un tema sentito dagli automobilisti e proponendo una gamma di modelli già apprezzati dal mercato.

Dalla Seal U DM-i, suv di taglia media tra i più venduti in Italia con tecnologia Super Hybrid Dual Mode Intelligent, alla Atto 2 DM-i, suv compatto capace di offrire fino a 1.000 km di autonomia complessiva, fino alla Seal 6 DM-i, berlina con oltre 1.500 km di autonomia e soluzioni tecnologiche avanzate, l'offerta BYD copre esigenze diverse mantenendo al centro efficienza, comfort e facilità d'uso. Operazione Purefication rappresenta così un messaggio chiaro rivolto sia agli automobilisti sia al sistema Paese: accompagnare il cambiamento con strumenti concreti, anticipare le evoluzioni normative e rendere la mobilità a basse emissioni una scelta possibile e serena. Una visione con cui Byd punta a consolidare il proprio ruolo di attore attivo nella trasformazione del mercato automobilistico italiano ed europeo.