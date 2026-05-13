BYD illumina Milano: la Atto 2 DM-i alimenta una maxi-affissione con il Veichle to Load

MILANO – A metà strada tra tradizione e innovazione, BYD ha voluto sorprendere ancora una volta. Nel cuore di Milano, in via Senato, la Casa automobilistica cinese ha deciso di raccontare la propria tecnologia in maniera diversa, trasformando una semplice maxi-affissione in una dimostrazione delle potenzialità della mobilità elettrificata. In questi giorni BYD ha inaugurato un’installazione outdoor unica nel panorama automobilistico italiano, nella quale la nuova Atto 2 DM-i alimenta realmente l’impianto pubblicitario attraverso la tecnologia Vehicle to Load (V2L).

Spesso raccontata ma, all’atto pratico, quasi mai vista in funzione, BYD ha deciso di rendere immediatamente comprensibile come funziona il V2L. Lo spettacolo viene messo in scena direttamente nello spazio urbano diventando, così, parte integrante dell’esperienza visiva. L’auto, parcheggiata direttamente sotto la struttura pubblicitaria, fornisce l’energia necessaria per illuminare l’impianto LED che risale dalla vettura fino al logo del marchio.

Nulla è stato lasciato al caso. Sul lato corto dell’affissione compare una comunicazione tradizionale con il logo e la grafica del brand, mentre il lato lungo sorprende i passanti con l’assenza dell’automobile raffigurata sul poster. Al suo posto compare la frase: “E l'auto? Qui sotto. Che alimenta quest'affissione”. Una scelta studiata per spingere chi osserva a guardare verso il basso e scoprire che la vettura è realmente presente e collegata all’impianto.

Come spiegato da BYD, l’installazione rappresenta la sintesi della strategia comunicativa che il marchio sta portando avanti in Europa: mettere la tecnologia al centro del racconto e consentire alle persone di confrontarsi direttamente con ciò che i propri modelli sono in grado di fare. In questo senso la campagna milanese diventa una dimostrazione tangibile delle capacità offerte dal sistema Vehicle to Load.

La funzione V2L è infatti una delle caratteristiche disponibili su tutta la gamma BYD e consente all’auto di trasformarsi in una vera e propria fonte di energia mobile. Attraverso un adattatore collegato alla presa di ricarica, la vettura può erogare fino a 3 kW di potenza verso dispositivi esterni, permettendo di alimentare apparecchi elettronici e utensili anche lontano da una rete elettrica tradizionale. Laptop, e-bike, frigoriferi portatili, piccoli elettrodomestici o strumenti da lavoro possono quindi essere collegati direttamente all’auto. Nel caso dell’installazione milanese, la stessa tecnologia viene utilizzata per alimentare l’intera affissione luminosa.

A fare da protagonista è la nuova BYD Atto 2 DM-i, Suv compatto dotato della tecnologia Super Hybrid Dual Mode Intelligent. Il modello promette un’autonomia complessiva fino a 1.000 km e sta registrando risultati commerciali particolarmente positivi sul mercato italiano. Dopo la più grande BYD Seal U DM-i, la Atto 2 DM-i occupa infatti la seconda posizione tra i modelli plug-in hybrid più venduti in Italia. Solo nel mese di aprile il Suv compatto ha raggiunto circa le 1.500 unità immatricolate, confermando una crescita significativa degli ordini e un forte interesse da parte del mercato,

Il progetto è stato sviluppato internamente dal team BYD, che ha scelto l’impianto angolare di via Senato proprio per la sua doppia esposizione, ideale per accompagnare il pubblico in una scoperta graduale dell’installazione. Parallelamente, Urban Vision Group ha collaborato alla realizzazione dell’attivazione, contribuendo a tradurre una funzione tecnologica complessa in un linguaggio visivo semplice e immediato. L’obiettivo era quello di trasformare la città non soltanto nello scenario della comunicazione, ma in una parte integrante dell’esperienza stessa, creando un punto d’incontro tra innovazione, mobilità elettrificata e creatività urbana.