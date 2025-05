BYD illumina la notte di Roma: la danza di 1.000 droni sullo stadio Olimpico

ROMA – Calcio, sport, musica e ora anche spettacoli aerei. Lo Stadio Olimpico ha fatto da sfondo a un evento unico nel suo genere con mille droni che hanno preso il volo per dare vita a una coreografia nei cieli della Città Eterna. La magia è avvenuta nella serata di mercoledì 21 maggio, con gli spettatori che questa volta hanno puntato lo sguardo più in su rispetto a quanto, normalmente, sono abituati a fare per osservare partite e concerti. Con gli occhi rivolti al cielo si è potuto ammirare una vera e propria danza di luci che, al ritmo di musica, hanno dato vita ad animazioni e immagini.

Mai prima d’ora in Italia si era assistito a uno spettacolo del genere. Con la sua storia millenaria e la vocazione a essere sempre un crocevia tra tradizione e futuro, Roma si è confermata la location ideale per un evento di tale portata tanto da rendere poetica anche il rigore dell’ingegneria, riuscendo a mescolare righe di codice e i freddi calcoli matematici con la creatività degna di un’accademia di danza.

I droni, quasi fossero dei ballerini, si sono librari all’unisono dal campo di calcio per salire sempre più in quota dando vita a evoluzioni acrobatiche al ritmo di musica. Le luci colorare dello sciame hanno reso omaggio alla Città Eterna tratteggiando nel cielo i luoghi simbolo di Roma. Partendo da San Pietro, per passare al Pantheon fino ad arrivare al Colosseo. Il tutto sotto gli occhi ammaliati del numeroso pubblico assiepato sugli spalti della Tribuna Monte Mario.

A dirigere l’esibizione è stata CroStar Innovation, azienda cinese con base a Shanghai, considerata un riferimento assoluto nel settore degli spettacoli aerei con droni. Nata nel 2016, CroStar ha già firmato alcune delle esibizioni più spettacolari al mondo, come la Festa delle Lanterne nei cieli di Guangzhou in Cina. Con oltre 10 mila spettacoli all’attivo e più di 140 brevetti appositamente sviluppati, le sue performance vedono la tecnologia UAV (Unmanned Aerial Vehicle) fondersi con l’arte tanto da aver incantato le platee internazionali di tutto il mondo.

Dietro le quinte, a rendere omaggio alle bellezze di Roma, c’è stata BYD. Vero e proprio colosso nel settore dell’Hi-Tech, la multinazionale cinese, nell’arco di pochi anni, è passata dalla produzione di smartphone e batterie alla realizzazione di vetture elettriche e ibride estremamente avanzate tanto da diventare uno dei principali protagonisti dell’automotive a livello globale. Lo spettacolo dei droni è stata, inoltre, l’occasione perfetta per poter ammirare l’ultima nata della Casa cinese. Infatti BYD ha svelato proprio a Roma, in anteprima europea, la Dolphin Surf: una citycar 100% elettrica che con la sua tecnologia avanzata promette di rivoluzionare la mobilità dei centri urbani.

Il cielo della Capitale per una notte è diventata una tela in cui 1.000 droni, perfettamente sincronizzati, hanno dato vita a una storia fatta di luci e colori a ritmo di musica. Con il naso all’insù, gli occhi e gli smartphone puntati verso il cielo della Città Eterna, questa volta non per osservare le stelle ma per ammirare il fascino della tecnologica e ciò che ci riserverà il futuro.