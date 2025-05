BYD illumina lo Stadio Olimpico: 1.000 droni per dare spettacolo nella notte di Roma

ROMA – Gli occhi della Città Eterna saranno rivolti al cielo ma, questa volta, non per osservare le stelle cadenti. La sera di mercoledì 21 maggio, lo Stadio Olimpico sarà il palcoscenico di uno spettacolo altamente tecnologico quanto poetico. Mille droni si libreranno in volo nella notte di Roma per dar vita a una coreografia luminosa pensata per stupire, emozionare e farci tornare anche un po’ bambini.

Non è certo la prima volta che Roma ospita grandi spettacoli, ma questa è una prima assoluta per il cielo della Capitale. A firmare la magia sarà CroStar Innovarion, azienda cinese nata a Shanghai nel 2016 e ormai riconosciuta come leader mondiale nel campo degli spettacoli con droni. Le sue performance, in cui la tecnologia UAV (Unmanned Aerial Vehicle) si fonde con la creatività visiva, hanno incantato le platee internazionali di tutto il mondo. Ora sarà la volta di Roma, location scelta come punto di partenza per qualcosa che va ben oltre il semplice show.

Chi entrerà all’Olimpico mercoledì sera vivrà sicuramente un’esperienza unica con la “danza” dei droni che disegnerà in cielo un vero e proprio spettacolo di luci pronte a dar vita a coreografie e immagini aeree. Con questo spettacolo BYD, tra le più grandi tech company a livello globale, vuole dare il benvenuto alla sua ultima creazione la Dolphin Surf: una nuova city car 100% elettrica che promette di rivoluzionare la mobilità urbana.

Azienda leader dell’Hi Tech, BYD ha scelto Roma per il suo fascino e la bellezza senza tempo. Una città che vive di storia ma guarda al futuro, capace di accogliere l’innovazione senza perdere la sua anima. La Città Eterna è lo scenario perfetto per accogliere questo tipo di spettacolo. Il cielo di Roma, per una notte, diventerà una tela, uno spazio narrativo, in cui lo sciame di 1.000 droni darà vita a un racconto urbano in grado di affascinare e ammaliare.

Se lo spettacolo che animerà la notte di Roma è ancora top-secret, la cosa certa è che BYD nella stessa serata toglierà i veli dalla sua nuova vettura, la Dolphin Surf. Conosciuta in tutto il mondo per i suoi prodotti tecnologici, l’azienda cinese è diventata tra i maggiori produttori al mondo di veicoli elettrici. Presentando la Dolphin Surf, BYD punta a una mobilità ancora più sostenibile e accessibile, espressamente pensata e sviluppata per le città tra cui, appunto, Roma.

La notte del 21 maggio sarà una serata unica. L’evento, completamente gratuito, andrà in scena allo Stadio Olimpico e la magia avrà inizio alle ore 22:00 con accesso dalla Tribuna Montemario. Allo scoccare dell’ora tutti i presenti sugli spalti punteranno il naso all’insù per osservare e ammirare l’ingegneria trasformarsi in arte. La tecnologia si metterà al servizio della magia realizzando uno spettacolo unico nel suo genere.