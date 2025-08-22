Byd inaugura pista di collaudo e dimostrazione per i clienti a Zhengzhou. Specifico per attività fuoristrada

Byd ha inaugurato ufficialmente a Zhengzhou un suo nuovo impianto per il collaudo, lo sviluppo e le dimostrazioni per i clienti che è dedicato specificamente alle attività fuoristrada. E' uno dei primi centri “esperienziali” in Cina progettato in particolare per i veicoli a nuova energia (Nev) categoria che comprende i modelli 100% elettrici e quelli plug-in. Il circuito, si legge nella nota, incarna il concetto Byd di «Tecnologia per tutti», fungendo da sede per gare su pista, allenamenti per piloti professionisti e dimostrazioni dei nuovi prodotti.

Ma anche per offrire diverse esperienze in pista e altre situazioni 'sicure', al fine di promuovere per i clienti la cultura dei veicoli a nuova energia (Nev). Sono presenti otto zone esperienziali, che spaziano dalle dune di sabbia (ricostruite al coperto per avere i medesimi parametri di riferimento) all'anello a basso attrito, dal kick-plate alla piscina per il guado anche profondo.

Oltre ai paddock dinamico la pista da corsa prevede tutta una serie di percorsi fuoristrada con differenti livelli di difficoltà In particolare la duna di sabbia indoor di Zhengzhou - con un dislivello di 29,6 metri e una pendenza di 28 gradi - è stata certificata dal Guinness dei Primati come la struttura di arrampicata su sabbia più alta e più grande per i test sulle auto. E' stata costruita con 6.200 tonnellate di sabbia per imitare la composizione granulare del deserto di Alxa e può offrire non solo condizioni ideali per la messa a punto dei 4x4 ma anche un'autentica esperienza di dune-bashing per i visitatori.

La piscina di attraversamento dell'acqua è lunga 70 metri ed è stata progettata in particolare per essere utilizzata (in navigazione) per il suv YangWang U8. E' previsto un vetro di osservazione sotto il livello dell'acqua attraverso cui i visitatori possono osservare il veicolo manovrare senza sforzo in avanti, svoltare o invertire la marcia in acqua. Il tutto sotto il controllo della piattaforma e4, che ha ridefinito gli standard di sicurezza in scenari di guida estremi.