BYD punta sui viaggi on the road con la campagna “Si volaaa” dedicata alla Seal U DM-i

MILANO - L’estate è tradizionalmente il periodo dell’anno in cui milioni di persone si mettono in viaggio per raggiungere le mete delle vacanze. Negli ultimi anni, tuttavia, il trasporto aereo è stato spesso accompagnato da una crescente incertezza dovuta a ritardi, cancellazioni e aumenti dei costi, fattori che stanno riportando l’attenzione di molti automobilisti verso il viaggiare su strada. Proprio partendo da questo scenario, BYD ha lanciato in Italia una nuova iniziativa commerciale dedicata alla SEAL U DM-i, il Suv Super Ibrido della casa cinese.

La campagna, denominata “Si volaaa”, prende spunto dal linguaggio tipico dell’aviazione per promuovere un concetto di mobilità alternativo, in cui il viaggio non dipende dagli orari di una compagnia aerea o dalla disponibilità di un volo, ma può essere organizzato in piena autonomia. L’idea è quella di valorizzare alcune delle caratteristiche principali della SEAL U DM-i, come l’elevata autonomia, l’efficienza del sistema propulsivo, il comfort di bordo e la capacità di carico. Tutti elementi che rendono il modello particolarmente adatto alle lunghe percorrenze.

La curiosità è che l’iniziativa prevede un vantaggio economico dedicato a chi ha subito la cancellazione di un volo. I clienti che sceglieranno di acquistare una BYD Seal U DM-i potranno infatti beneficiare di un bonus aggiuntivo fino a 1.600 euro, cumulabile con le promozioni già attive sulla gamma. Una proposta che mira a trasformare un inconveniente legato al trasporto aereo in un’opportunità per valutare una diversa modalità di viaggio.

Al centro della campagna c’è proprio la Seal U DM-i, uno dei modelli più importanti dell’offerta BYD sul mercato italiano. Il Suv ha infatti consolidato la propria presenza nel segmento delle ibride plug-in, arrivando a occupare stabilmente le posizioni di vertice nelle classifiche di vendita nazionali della categoria.

La tecnologia Super Hybrid DM-i rappresenta uno degli elementi distintivi del modello. Grazie alla combinazione tra motore elettrico e propulsore termico, la Seal U DM-i offre un’autonomia complessiva superiore a 1.100 chilometri, consentendo di affrontare lunghi viaggi senza particolari preoccupazioni legate alle soste per il rifornimento. Allo stesso tempo, la possibilità di percorrere una parte significativa degli spostamenti quotidiani in modalità elettrica permette di ridurre consumi ed emissioni nelle tratte urbane.

Con questa iniziativa, BYD punta quindi a rafforzare ulteriormente il posizionamento della Seal U DM-i, sfruttando un tema particolarmente attuale come quello dei viaggi estivi. La campagna “Si volaaa” non si limita a proporre un incentivo economico, ma vuole anche evidenziare i vantaggi di un viaggio gestito in completa autonomia, senza vincoli di orari o itinerari prestabiliti. Un messaggio che si inserisce nella strategia del costruttore cinese, sempre più impegnato a promuovere forme di mobilità sostenibile e accessibile, attraverso una gamma di modelli elettrificati capace di rispondere alle più svariate esigenze.