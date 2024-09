Byd al Salone di Parigi 2024. Per la prima volta in Francia con il suo brand di lusso Yangwang

Byd annuncia la sua partecipazione al Salone dell'Auto di Parigi, che si terrà dal 14 al 20 ottobre a Porte de Versailles, rafforzando il suo impegno ad espandere e consolidare la propria presenza in uno dei mercati più grandi e strategici d'Europa e del mondo. Il brand sarà presente con una gamma di modelli, un nuovo prodotto europeo e il suo modello tecnologico di lusso, la supercar Yangwang U8.

Il marchio presenterà per la prima volta in Francia il suo brand di lusso Yangwang, con il suo U8, che combina tutte le tecnologie del gruppo Byd e può superare qualsiasi ostacolo sul suo cammino. Uno spazio dedicato ai test-drive permette ai visitatori di scoprire i vantaggi della guida elettrificata con il meglio della tecnologia Byd. È la seconda volta che Byd partecipa al Salone dell'Auto di Parigi: la Francia rappresenta un mercato chiave per il brand in Europa. Nel giorno di apertura è prevista inoltre una conferenza stampa presso lo stand (Padiglione 5.3, Stand A42), in programma alle ore 14,40.