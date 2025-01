BYD, Stella Li eletta World Car Person of the Year 2025

Assegnato nell'ambito dei World Car Awards, questo prestigioso riconoscimento celebra le personalità che hanno contribuito in modo significativo all'industria automobilistica nell'ultimo anno. Il processo di selezione prevede la compilazione di una lista di candidati meritevoli, seguita dal voto di una giuria composta da 96 autorevoli giornalisti del settore provenienti da 30 Paesi, incaricati di decretare il vincitore. Tra i premiati degli anni precedenti figurano la leggenda del design della Formula Uno Adrian Newey e il dirigente della Toyota Akio Toyoda.

Il riconoscimento a Stella Li, vicepresidente esecutivo di BYD, segna un doppio primato: e la prima donna a essere eletta World Car Person of the Year e rappresenta il primo World Car Award assegnato a un produttore cinese. Il premio arriva al termine di un anno straordinario per BYD, caratterizzato da una forte espansione globale e da risultati senza precedenti. Oltre al successo commerciale in Cina, i veicoli a nuova energia dell'azienda hanno conquistato quote di mercato significative in nuovi mercati come il Brasile e il Messico, consolidando al contempo la presenza dell'azienda in regioni strategiche come l'Europa. Questo slancio ha permesso a BYD di raggiungere traguardi industriali di rilievo, tra cui la produzione, nel novembre 2024, del decimilionesimo veicolo a nuova energia, un risultato unico nel settore.

Alla notizia del premio, Stella Li ha dichiarato: «Sono incredibilmente onorata di ricevere questo prestigioso premio. Questo riconoscimento appartiene ai 110.000 ingegneri di ricerca e sviluppo di BYD, che continuano a garantire innovazioni all'avanguardia nei nostri veicoli elettrici e nella tecnologia Super Ibrida DM-i. Sono felice di contribuire a portare queste soluzioni sostenibili nelle mani di un numero sempre maggiore di consumatori in tutto il mondo». Jens Meiners, presidente emerito dei World Car Awards, ha dichiarato: «Stella Li ha colpito la giuria del World Car per il suo eccezionale contributo alla crescita globale di BYD. La sua visione e il suo intuito hanno permesso all'azienda di affermarsi rapidamente come un leader del settore. La sua influenza si estende ben oltre BYD, plasmando l'intera industria automobilistica. Siamo lieti di annunciare Stella Li come World Car Person of the Year 2025».