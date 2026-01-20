Byd svela la grande berlina Seal 08 ed il maxi suv Sea Lion 08. Sono il secondo tassello del programma Ocean Series

Dopo averne annunciato il nome a metà dicembre nel corso degli Ocean Day a Shenzhen, Byd ha ora svelato con due immagini teaser l'aspetto e il relativo programma di debutto (entro la prima metà del 2026) di una berlina e di un suv di fascia alta he fanno parte della esistente Ocean Series e con cui il costruttore cinese entrerà nel segmento delle ammiraglie di grandi dimensioni. Si tratta dunque della conferma di un progetto ambizioso, con cui Byd vuole aggiungere alla gamma dedicata ai temi degli oceani e della protezione dell'ambiente marino (iniziativa avviata nel 2021) una declinazione compatibile con il mondo premium e, per alcuni versi, del lusso.

Le caratteristiche della nuova grande berlina Seal 08 e del maxi suv Sea Lion 08, - il cui design era stato anticipato al Salone dell'Auto di Shanghai del 2025 descrivendolo come 'Linguaggio stilistico Ocean Aesthetics' - dovrebbero essere infatti tali da permettere a Byd di competere nel mercato cinese delle auto di lusso. E quindi di confrontarsi con quei brand (come Maextro (Huawei/JAC), Hongqi e Zeekr) che sono già attivi nel mercato interno per fare concorrenza non solo a Mercedes e Bmw ma anche al mondo delle Maybach, delle Bentley e delle Rolls. Seal 08 e Sea Lion 08 saranno dotati della più recente tecnologia Byd per le batterie, di sistemi di assistenza alla guida (anche semi autonoma) avanzati e di abitacoli intelligenti e lussuosi, progettati per soddisfare l'intero spettro delle esigenze degli utenti di fascia alta.

Dal suo lancio nel novembre 2021, la Ocean Series ha totalizzato 6 milioni di vendite cumulative. E ad oggi, diversi modelli di questa famiglia - le cui denominazioni sono legate all'ambiente marino - tra cui Song Plus, Seagull, Dolphin e Seal hanno superato nelle singole gamme il traguardo di 1 milione di immatricolazioni.