Byd vuole essere protagonista all'IAA di Monaco con la Seal 6 DM-i touring

In occasione dell'IAA Mobility 2025, a Monaco, Byd ha esposto la nuova Super Hybrid Seal 6 DM-i touring. Si tratta della prima station wagon del marchio cinese, nonché del suo 13esimo modello, la cui tecnologia Dm presto sarà appannaggio anche del Suv Atto 2. Al salone teutonico il brand ha annunciato anche importanti sviluppi per la Dolphin Surf, tramite la vicepresidente esecutiva Stella Li, che ha specificato come la piccola 100% elettrica sarà la prima vettura della casa ad essere costruita, da fine anno, nel nuovo impianto di Szeged, in Ungheria.

Il piano di sviluppo Byd per il Vecchio Continente passerà anche attraverso l'espansione della rete di vendita che, in base alle previsioni comunicate, supererà i 1000 punti vendita entro la fine del 2025, i quali saranno più che raddoppiati entro la fine del 2026. Il marchio ha confermato, a Monaco, anche il lancio del nuovo programma di usato certificato, che annovera, tra le varie voci, 100 controlli ed una batteria dalla capacità di almeno il 90%. Infine, sono stati annunciati i punti di ricarica Flash Charging dalla potenza di 1000 kW (1 Megawatt), in Europa, a partire dal primo trimestre 2026 ed il primo modello che potrà usufruirne sarà la Denza Z9GT, presente negli spazi pubblici di Odeonplatz e Königsplatz insieme alla D9 MPV.