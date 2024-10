Da C3 ad Ami Buggy Vision, tutte le novità Citroën al Salone dell'Auto di Parigi

E' una lunga lista di nuovi modelli, quella che Citroën ha preparato il Salone dell'automobile che ha aperto i battenti a Parigi. Lo stand Citroën al Salone di Parigi 2024 è infatti stato concepito per esprime il dinamismo di una gamma in veloce rinnovamento. I visitatori saranno accolti in uno stand colorato e identificabile da lontano grazie alla 'Tour Ami' e animato da uno schermo gigante di oltre 50 metri quadri che mette in evidenza i nuovi prodotti del marchio. Ogni giorno, la postazione sarà animata dal ritmo dello studio Citroën, con interviste e podcast con esperti, opinionisti e giornalisti.

Sul fronte dei nuovi modelli, il pubblico potrà scoprire la nuova C3, che è attualmente in fase di lancio in Europa e che ha già totalizzato oltre 50.000 ordini. La quarta generazione del modello di Citroën offre un comfort di bordo maggiore con l'adozione delle sospensioni Citroën Advanced Comfort, a complemento dei sedili Advanced Comfort ridisegnati e del concept C-Zen Lounge sulla plancia. La C3 Aircross è invece il SUV compatto multi-energia per un massimo di 7 persone e ha fatto a Parigi la sua prima apparizione in pubblico. Completamente reinventata, questa vettura adotta una nuova piattaforma tecnica, un rinnovato look robusto e l'inedito linguaggio stilistico di Citroën.

Si distingue per il comfort a bordo, con le sospensioni Citroën Advanced Comfort, i nuovi sedili Citroën Advanced Comfort e l'architettura C-Zen Lounge con Head-Up Display. E' disponibile con motorizzazioni a benzina, ibrida da 136 CV ed elettrica (per la versione a 5 posti). Citroën presenta a Parigi anche la rinnovata C4, pensata per essere più elegante che mai. La vettura combina il dinamismo di una coupé con alcuni spunti stilistici presi in prestito dai SUV e adotta un nuovo frontale. La parte posteriore della nuova C4 è stata rielaborata per proporre un assetto più fluido ed equilibrato. Anteprima mondiale, a Parigi, anche per la nuova C4 X, con una silhouette elegante che ospita interni lounge spaziosi, oltre che per la C5 Aircross Concept. Quest'ultima incarna la visione del futuro SUV di Citroën. Si tratta di una family lounge che promette un comfort e uno spazio a bordo senza compromessi, con la forma di un vero e proprio 'rifugio' su ruote al servizio delle famiglie. Se poi Ami si trasformerà completamente nel 2025, a Parigi presenta in anteprima il suo nuovo design.

Nel 2025, la piccolissima di casa adotterà uno stile completamente nuovo. I proiettori sono rialzati per sottolineare un nuovo frontale più maturo e strutturato, esprimendo allo stesso tempo una personalità molto gioiosa. I parafanghi a strisce saranno un omaggio alla sua iconica antenata, la 2 CV. I designer Citroën hanno avuto carta bianca per progettare Ami Buggy Vision, anch'essa svelata insieme alla nuova Ami, da cui prende in prestito alcuni spunti stilistici. Svelata in occasione del Salone con una configurazione adatta al kitesurf, Ami Buggy Vision gioca sul contrasto di colori e può ospitare fino a due persone.