C5 Aircross sulle strade del Giro d'Italia. Suv Citroën protagonista delle principali competizioni ciclistiche di Rcs Sport

Dalle quattro alle due ruote, Citroën rafforza la propria presenza sul mercato con il nuovo C5 Aircross che sarà anche protagonista sulle strade del Giro d'Italia e delle principali competizioni ciclistiche organizzate da Rcs Sport. Il Suv è quello che Citroën ha pensato per interpretare a modo suo una nuova idea di mobilità, puntando su comfort, spazio e tecnologie accessibili, in linea con la tradizione del marchio francese. Pensato per un utilizzo trasversale, dal quotidiano ai lunghi viaggi, il modello si propone come riferimento nel segmento per abitabilità e versatilità. L'abitacolo offre dimensioni ai vertici della categoria grazie a un passo di 2,78 metri, con particolare attenzione allo spazio per i passeggeri posteriori e al comfort complessivo.

I sedili reclinabili e l'ergonomia interna contribuiscono a migliorare la qualità del viaggio, mentre il bagagliaio, con una capacità compresa tra 565 e 1.668 litri, mantiene la stessa volumetria indipendentemente dalla motorizzazione, incluse le versioni elettrificate. Elemento distintivo resta il sistema di sospensioni Advanced Comfort, progettato per garantire un'elevata capacità di assorbimento delle asperità e una guida fluida in ogni condizione. Cuore della gamma è il nuovo sistema ibrido, che combina un motore benzina turbo da 136 CV con un'unità elettrica integrata nel cambio automatico, per una potenza complessiva di 145 CV. «Con il nuovo C5 Aircross - ha dichiarato Giovanni Falcone, managing director di Citroën Italia - portiamo al massimo livello la nostra idea di ammiraglia pensata per offrire comfort, spazio e tecnologia in modo concreto e accessibile, senza rinunciare all'efficienza e alla sostenibilità.

È lo stesso approccio che guida anche il nostro impegno al fianco di Rcs Sport e del Giro d'Italia: essere presenti sul territorio, vicini alle persone, promuovendo una mobilità più responsabile e moderna». Il nuovo Suv si inserisce inoltre nella strategia del marchio orientata a una mobilità sostenibile e vicina al territorio, rafforzata dalla partecipazione come partner ufficiale alle principali manifestazioni ciclistiche italiane. Una presenza che permette di portare il modello a diretto contatto con il pubblico lungo le strade italiane.