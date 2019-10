C'è Gladiator, il pick-up inarrestabile. Il gioiello di Jeep ha grande portata e prestazioni al top

DESENZANO - Forse non tutti sanno che all’interno del mondo Jeep le frequentazioni in ambito pick-up non sono poi una novità in senso assoluto. Certo l’avvento del nuovo Gladiator, già disponibile sul mercato americano, in arrivo in Europa nel tardo 2020, ha dato una scossa ad una gamma incentrata su Suv e fuoristrada. Perché citando la storia si scopre che nel 1947 aveva realizzato il modello denominato proprio Pickup, concludendo la carriera nel settore dei truck nel 1992, anno in cui uscì di scena il Jeep Comanche (realizzato su base Cherokee). Quindi l’avvento di Gladiator è essenzialmente un ritorno al passato. Un mezzo importante, viste le dimensioni che riportano 5,54 metri di lunghezza. Il modello viene costruito sulla base di Wrangler, del quale però non è una semplice fotocopia. Ad esempio la sospensione posteriore è ripresa dal truck Ram 1500. Una scelta tattica dettata dal fatto che, trattandosi di un truck – seppur di dimensioni compatte secondo il mercato americano – ha come scopo principale quello di postare carichi. Il piano posteriore è lungo 152 cm e ha una portata utile di 725 kg. Mentre la capacità di traino è pari a 3.470 kg.



Queste le informazioni più rilevanti se in discussione ci sono le specifiche di pick-up. Perché in fin dei conti Gladiator è un vero veicolo da off-road a tutti gli effetti. La capacità di guado è di 76 centimetri, quanto all’attitudine di superare ostacoli, è direttamente Wrangler a entrare in gioco. I modelli Sport e Overland offrono il 4x4 Command-Trac con ridotte e assali Dana 44 (e differenziale posteriore Trac-Lok opzionale), mentre il Rubicon adotta il 4x4 Rock-Trac con assali dotati di rapporto 4LO, barre antirollio scollegabili elettricamente – lo swaybar, ovvero quel dispositivo che consente di aumentare l’escursione delle sospensioni dell’avantreno - e differenziale Trac-Lok. Dettagli tecnici ripresi si da Wrangler, ma elaborati secondo le necessità di un pick-up.

Quanto ai motori, sono due le unità riservate al mercato americano: il Pentastar benzina V6 3.6 da 286 cv e 352 Nm di coppia motrice, e il 3.0 V6 turbodiesel di origine VM da 260 cv e 600 Nm di coppia (disponibile solo a partire dal 2020). Di serie sul benzina il cambio manuale a 6 marce, altrimenti a listino anche l’automatico ZF a 8 rapporti (standard sul diesel). In Europa il Gladiator sarà offerto nella sola versione diesel. Per il momento Jeep non ha fornito indicazioni sui prezzi di listino, mentre è già confermata la disponibilità di oltre 110 accessori di personalizzazione realizzati appositamente dalla Mopar.