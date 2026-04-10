Cagliari, al via test per primi 3 bus a idrogeno. Saranno operativi da giugno, rifornimento a Sestu

I primi tre autobus a idrogeno del Ctm, che saranno operativi da giugno nell'area metropolitana di Cagliari, sono stati riforniti nell'impianto nell'impianto Hyround Italgas di Sestu (Cagliari). È cominciata così la fase di test su strada che, secondo i piani dell'azienda di trasporto pubblico locale, durerà alcuni giorni. I mezzi, i primi a entrare in servizio in Sardegna, simuleranno le corse per misurare i consumi e coordinare le attività di rifornimento. Per un pieno da 28 chilogrammi di idrogeno verde sono necessari circa 15 minuti. L'impianto Hyround sfrutta la tecnologia Power to Gas che consente di convertire l'energia elettrica in idrogeno attraverso un processo di elettrolisi dell'acqua. L'elettrolizzatore da 0,5 MW è alimentato da un campo fotovoltaico da 1 MW di picco.

La produzione iniziale è di circa 21 tonnellate l'anno di idrogeno, con l'obiettivo di raggiungere le 70 tonnellate annue entro il 2028, precisa Italgas. L'idrogeno verde di Hyround può essere impiegato in forma pura per alimentare gli autobus e in miscela con il gas naturale per le utenze civili servite dalla rete di distribuzione del gas di Sestu e un'industria alimentare della zona. I nuovi mezzi del Ctm circoleranno sulle linee suburbane fra Cagliari e Decimomannu e Quartu e Assemini, una volta completate la procedura di immatricolazione e la formazione dei conducenti. La sperimentazione durerà un anno. I mezzi hanno un'autonomia di circa 400 chilometri, maggiore di quelli diesel, se condotti in modo ottimale, e si ricaricano in breve tempo. Il Ctm ne ha opzionati 15, grazie a fondi del Piano strategico nazionale mobilità sostenibile (Psnms).