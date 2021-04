Camion contromano per 13 km lungo l'A22. Nessun mezzo coinvolto, fermato fra Trento e Rovereto

TRENTO - Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri lungo l'Autostrada del Brennero a causa di un camion che ha percorso 13 km in contromano dall'area di servizio di Nogaredo Ovest, in direzione nord. Nessun mezzo è rimasto coinvolto. Il camionista è stato fermato dalle pattuglie della Polizia stradale fra Trento sud e Rovereto nord in un'area di sosta in corsia di emergenza.