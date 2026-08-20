Camionisti dal Marocco per la crisi di personale dell’autotrasporto: 100 conducenti formati con Skilled Driver Mobility for Europe II

Arriveranno in Italia a fine 2028, a conclusione del corso di formazione Skilled Driver Mobility for Europe II (SDM4EU II), i primi 100 cittadini marocchini che avranno superato test, corsi di guida e qualificazione professionale allineati alle norme UE per diventare camionisti abilitati a guidare mezzi pesanti sulle strade europee.

L’iniziativa, finanziata dall’UE e gestita dall’International Centre for Migration Policy Development con l’obiettivo di rispondere alla carenza di autisti professionali nel mercato europeo, prevede la creazione di percorsi di mobilità lavorativa sicuri e regolari tra Nord Africa ed Europa, vincolati appunto alla partecipazione ai corsi di formazione riconosciuti dalle istituzioni comunitarie, prima di poter venire a lavorare dall’altra sponda del Mediterraneo. La scelta di attingere all’estero per reperire autisti di camion e tir nasce dal particolare momento di crisi di personale nei servizi di logistica e trasporti, settore in cui la richiesta di lavoratori è continua mentre scarsa è l’offerta di figure professionali adatte all’autotrasporto; il tutto, mentre una parte consistente degli autisti europei si avvicina alla pensione.

Formazione e lavoro per 100 autisti marocchini

L’Italia accoglierà quindi 100 camionisti marocchini iscrittisi al corso SDM4EU II che si concluderà a dicembre 2028, i quali saranno poi selezionati, ulteriormente formati e successivamente messi in contatto con quelle imprese italiane alla ricerca di autisti professionisti. Per l’autotrasporto italiano, il corridoio con il Marocco rappresenta un nuovo tentativo di affrontare in maniera strutturata la cronica carenza di camionisti, collegando formazione, reclutamento e ingresso regolare nel mercato del lavoro.

strategia formativa per far arrivare in Europa altri 100 camionisti, questa volta dall’Egitto, i quali saranno invece impiegati in Romania dopo aver preso parte al medesimo corso SDM4EU II nel proprio paese d’origine.