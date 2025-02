Car and Friends, nasce il sito che è un ritrovo per gli appassionati dell’automobile

Nel panorama digitale sempre più frammentato e veloce, dove le informazioni scorrono inarrestabili, nasce "Car and Friends" (www.carandfriends.it), un nuovo sito che promette di coniugare due mondi apparentemente distanti ma profondamente intrecciati: l’automobile e il cinema. Un progetto voluto dal giornalista Valerio Berruti e dal regista Marco Tullio Giordana, entrambi mossi da una comune passione per le storie che questi due universi sanno raccontare.

«Oggi è in atto un grande cambiamento – scrivono i fondatori nell’editoriale – non solo nella percezione dell’auto, da molti considerata sempre meno necessaria, ma addirittura nella possibilità di averne una per i costi proibitivi, per l’urbanistica di città non progettate per accoglierle, per la crisi delle infrastrutture». Il sito nasce dunque con la volontà di offrire un’alternativa alla narrazione quotidiana, non limitandosi alla cronaca e alle prove su strada, ma cercando di riportare in primo piano la cultura dell’automobile con il suo passato e il suo futuro.

Ricco e variegato, il percorso professionale di Berruti parte dalla cronaca, passando per la sezione spettacoli, fino ad approdare al mondo dell’auto. Ma le varie passioni del giornalista romano hanno portato, diversi anni fa, a incrociare Giordana. Il regista, noto al grande pubblico per i film come “I cento passi”, “La meglio gioventù” e “Romanzo di una strage”, è a sua volta un vero appassionato di auto e delle storie che si celano dietro queste. D’altronde come confermano i due creatori del sito: «Parlare di automobili è sempre stato centrale nella narrazione cinematografica, basti pensare all’Aston Martin di James Bond, alla Jaguar E-Type di Diabolik o Herbie il Maggiolino, solo per citarne alcuni».

«Auto e cinema sono due invenzioni che hanno cambiato la nostra vita – prosegue Berruti – l’idea alla base di "Car and Friends" è quella di costruire uno spazio in cui raccontare il legame tra questi due mondi. Un luogo dove trovare grandi storie, retroscena e scenari, piuttosto che inseguire le notizie di attualità. Una sorta di comfort zone per chi vuole leggere di automobili senza il filtro delle mere prestazioni tecniche o delle novità di mercato». Il sito non si propone infatti come l’ennesimo portale verticale dedicato all’auto, ma come un luogo in cui si possano esplorare i destini dell’automobile con un approccio narrativo, culturale e storico.

Non mancheranno interviste a personaggi del mondo dell’automotive e dello spettacolo, articoli che rievocano modelli iconici e storie che hanno segnato la cultura dell’auto. «Ciò nonostante siamo molto attenti a ciò che sta succedendo nel settore e su quale sarà il destino dell’auto, come ad esempio la rivoluzione elettrica, ma lo facciamo sempre a modo nostro – aggiunge Berruti – ad esempio, restando in qualche modo legati al mondo del cinema, non facciamo le prove ma i “provini” di auto che ora non ci sono più ma hanno, a loro modo, cambiato la storia e sono rimaste nell'immaginario collettivo».

Perché in fondo, come confermano gli stessi autori del sito, c’è ancora spazio per il romanticismo in questo settore: «L’automobile non è solamente una questione tecnica, un mezzo che che consente di sposarti da un punto all’altro, ma possiede anche un valore storico che va’ rivalutato. Quella dell’auto è un po’ la storia del nostro paese, per questo ci teniamo a sottolineare l’aspetto della passione. L’intento è anche quello di riportare in auge il valore evocativo delle auto perché non c’è futuro senza un grande passato».

Sul sito sono già presenti numerosi articoli scritti da importanti penne del giornalismo italiano, oltre che da figure di spicco del cinema e della cultura. Ma il progetto punta a sviluppare anche contenuti audio e video, con podcast e reportage che possano amplificare l’esperienza del lettore e renderla più coinvolgente. Inoltre, è prevista una sezione interattiva dove gli utenti potranno condividere le proprie storie e ricordi legati alle auto creando, così, una vera e propria community di appassionati.

Come sottolinea il regista Giordana: «Sono tanti i siti che si occupano di automobili e tanti quelli che si occupano di cinema, rarissimi quelli che trattano entrambe queste inguaribili passioni. Car and Friends, senza prendersi troppo sul serio, punta a colmare questa lacuna».

Con un approccio volutamente lontano dalla velocità del web, il sito chiede ai lettori di prendersi il tempo per leggere, per approfondire e riscoprire il valore storico ed emozionale dell’automobile. Un esperimento ambizioso, ma necessario per chi crede che le auto non siano solo mezzi di trasporto, ma anche pezzi di storia, cultura e memoria collettiva.