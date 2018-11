Car of the Year 2019, ecco i 7 modelli scelti per la finale: Alpine, C5 Aircross, Focus, Ceed, 508, Classe A e I-Pace

ROMA - È stato definito da numerosi addetti ai lavori «uno degli elenchi di finaliste più variegati». Nella short list dei sette modelli che parteciperanno alla votazione finale per il prestigioso titolo di Car Of The Year 2019 ci sono infatti tipologie molto diverse tra loro, con una berlinetta sportiva (Alpine A110), un’auto 100% elettrica (Jaguar I-Pace), due Suv (Citroen C5 Aircross e la stessa Jaguar I-Pace, due berline di fascia “accessibile” (Ford Focus e Kia Ceed) e due modelli di gamma più alta (Mercedes Classe A e Peugeot 508).

La scelta operata dai 60 giornalisti specializzati europei che compongono la giuria del Car Of The Year riflette, in parte, le incertezze del mercato che è disorientato sulle motorizzazioni, molto condizionato dal successo dei Suv, ma anche alla ricerca delle emozioni che solo le sportive possono dare. La proclamazione del modello a cui andrà il titolo di Car Of The Year 2019 (nel 2018 aveva vinto il Suv Volvo XC 40) avverrà il prossimo 4 marzo, nella giornata che precede l’apertura del Salone dell’Automobile di Ginevra alla stampa.