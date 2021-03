Car of The Year 2021, segui la diretta della premiazione. Cerimonia ospitata dal Swiss Geneva International Motor Show

GINEVRA - er la decima volta dal 2012, il team del Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra ospita e organizza la cerimonia di premiazione del prestigioso riconoscimento di Car of the Year 2021.

Questo - si legge in una nota diffusa sui social da GIMS Swiss Geneva International Motor Show - nonostante l'impossibilità di far svolgere quest'anno l'evento espositivo a causa della pandemia di coronavirus. La premiazione viene trasmessa in diretta da Ginevra lunedì 1 marzo 2021, a partire dalle 15:00 sulla piattaforma Youtube del GIMS Swiss.



ll premio viene assegnato dal 1964 da una giuria di 59 membri, composta da giornalisti automobilistici appartenenti a 22 Paesi. L'ultima fase, quella odierna, seleziona il vincitore tra sette modelli che sono arrivati al round dei finalisti nel primo turno di votazioni. I modelli finalisti per l'edizione 2021 sono Citroën C4, Cupra Formentor, Fiat Nuova 500, Land Rover Defender, Škoda Octavia, Toyota Yaris e Volkswagen ID.3.

ECCO L'INDIRIZZO PER SEGUIRE LA PREMIAZIONE IN DIRETTA:

https://youtu.be/X6nN9XyoSho